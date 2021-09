Sabrina Salerno, Elisa D’Ospina amica speciale: “Nulla è per caso”

La cantante Sabrina Salerno e l’incontro con Elisa D’Ospina, sua amica speciale: “Nulla è per caso”, spiega la genovese.

Storia di un’amicizia davvero speciale: potremmo definirlo semplicemente così il rapporto bellissimo che hanno Sabrina Salerno ed Elisa D’Ospina, la prima cantante e attrice che sul suo profilo Instagram è amatissima e seguitissima, la seconda stilista e modella curvy, ma anche fashion blogger e personaggio televisivo davvero molto amato. Le due sono in Veneto, in queste ore, e stanno passando delle ore piacevoli insieme.

Elisa D’Ospina racconta sul suo profilo Instagram di come ci siano delle donne belle, le quali entrano nella nostra vita “in punta di piedi”. La donna chiarisce: “Non parlo dell’estetica, parlo di un mondo che appartiene a ognuna di noi, parlo di quel riconoscersi e scegliersi”. La dedica che fa alla cantante e attrice genovese è davvero speciale e trova d’accordo i fan di entrambe, come si nota dai commenti sul profilo della modella.

Che feeling tra Elisa D’Ospina e Sabrina Salerno!

“Parlo del prendersi per mano e non avere maschere, parlo di rapporti rari e autentici. Sabrina per me è tutto questo e molto di più”, conclude Elisa D’Ospina e Sabrina Salerno subito replica: “Idem tu”. Ma non è solo la star di Detto Fatto a dedicare all’amica delle parole smielatissime, perché la cantante e attrice genovese replica e sulla sua pagina Instagram pubblica alcune foto scattate proprio dalla modella e stilista curvy. “Nulla accade per caso”, è il commento dell’artista 53enne, vera star dei social.

Insomma, uno scambio di complimenti in piena e perfetta amicizia e c’è anche spazio per uno spritz in compagnia, nonostante Sabrina Salerno ammetta: “Sono a dieta da una settimana, ma ovviamente che cosa devo fare?”. Elisa D’Ospina, intanto, prosegue anche la sua battaglia contro il body shaming e replica a Caterina Collovati. La moglie dell’ex calciatore aveva sostenuto la tesi che “si ha il diritto di esporsi come si vuole, ma esiste il dovere di sottolineare il problema”, rispetto alla foto di una modella oversize in bikini. E la D’Ospina evidenzia: “Esiste anche il dovere di sottolineare l’imbecillità eppure non è che litighiamo con tutti gli imbecilli che troviamo”.

