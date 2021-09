reazione-a-catena,-le-campanelle-vincono-ancora:-ecco-il-montepremi

Reazione a Catena: il trio composto da Francesca, Veronica e Federica, denominato le Campanelle, si è portato a casa nuovamente il montepremi finale. Ecco quanto hanno vinto.

Le Campanelle non si fermano più e nella puntata di Reazione a Catena di martedì 31 agosto si laureano ancora una volta campionesse ma non solo: per la seconda volta consecutiva si portano a casa il montepremi finale. Ricordiamo che il gioco condotto da Marco Liorni è incentrato sull’associazione logica di parole: in questo il trio formato da Francesca, Veronica e Federica ha finora dimostrato di avere abilità eccelse.

Ogni puntata del programma mette in contrapposizione due team composti da tre giocatori, tra cui la squadra campione in carica. Essi si sfidano sulla capacità di indovinare, formare o completare parole e catene di vocaboli. I giochi in ordine progressivo sono: Caccia alla parola, La catena musicale, Quando dove come perché, Una tira l’altra, L’intesa vincente, Reazione a catena e L’ultima parola.

L’obiettivo di ciascun trio è quello di racimolare la più alta somma in denaro possibile nelle prime quattro sfide, di eliminare gli avversari nello scontro diretto al quinto gioco, e infine di aggiudicarsi la più alta percentuale possibile del montepremi nei due giochi finali.

Reazione a catena, le Campanelle continuano a vincere: quanto hanno guadagnato

Nella puntata di lunedì 30 agosto le Campanelle avevano vinto 14mila euro indovinando la parola chiave finale del gioco decisivo, L’ultima parola. Il vocabolo era “ascensore” e le parole ad esso collegate erano “portata” e “presente”. Un’associazione per niente semplice, che sui social ha sorpreso molti telespettatori di Reazione a catena. Nella puntata del 31 agosto le tre ragazze, di origini romane, hanno eliminato i rivali Pane e Burraco.

Successivamente sono poi riuscite a portarsi a casa ancora il montepremi finale, che dopo qualche dimezzamento è arrivato a 15.500 euro. La parola misteriosa che ha consentito loro di vincere è stata “cipolla”, indovinata trovando l’associazione con i vocaboli “velo” e “doccia”. Nelle ultime due puntate del programma le Campanelle hanno vinto dunque ben 29.500 euro in gettoni d’oro, ma non si vogliono fermare: nella prossima puntata le campionesse in carica cercheranno di vincere ancora.

