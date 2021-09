orietta-berti:-“mai-accaduto-prima”,-la-cantante-svela-il-retroscena

La vera regina dei tormentoni dell’estate 2021, Orietta Berti, si toglie qualche sassolino dalle scarpe. Ecco cosa ha raccontato nell’intervista a Confidenze

A 78 anni, compiuti lo scorso 1 giugno e splendidamente portati, Orietta Berti, al secolo Orietta Galimberti, sta vivendo una seconda giovinezza. Ed una seconda vita artistica.

E’ lei infatti la vera regina dell’estate grazie al mega tormentone Mille cantato in trio con Fedez e Achille Lauro. Era da Un Disco per l’Estate del 1965, vinto con Tu sei quello, che la cantante di Cavriago non viveva un successo simile.

Un successo che, evidentemente, ha smosso l’invidia di più di qualche collega, soprattutto tra i più attempati che, come nel caso di Umberto Tozzi si sono affrettati a criticare l’esibizione ed il pezzo.

Ma Orietta Berti con la sua ironia tipicamente emiliana ha lasciato scorrere tutto. Fino ad oggi, mercoledì 1 settembre, quando, a consuntivo dell’estate 2021, ha deciso di togliersi qualche sassolino. Lo ha fatto con una bella e lunga intervista al settimanale Confidenze toccando tre punti chiave.

Orietta Berti, la regina dell’estate 2021

Il primo, come è nato Mille. “Non conoscevo Fedez“ spiega la Berti e sottolinea come l’incontro a Sanremo 2021 è stato decisivo per far scattare la sintonia. “Mi ha detto ‘ho un brano per te’” racconta la cantante. Il resto è storia.

Il secondo, il record. Mille è online dal 14 giugno ed è arrivata in pochissimo tempo ad 80 milioni di visualizzazioni. Un record assoluto a livello mondiale e ovviamente nazionale.

Il terzo punto che tocca Orietta Berti è una risposta nemmeno troppo velata alle critiche di Umberto Tozzi: “Fanno ridere ed il brano non mi piace”. Sardonica la replica della cantante emiliana: “Meglio far ridere che piangere”. E poi, con una punta di civetteria, “il mio brano lo cantano tutti”.

In chiusura Orietta Berti parla anche dei progetti futuri e del fatto che sarà uno dei giurati a The Voice Senior il talent show di Rai 1 in programma da novembre. “Sceglierò con il cuore” anticipa Orietta, “sceglierò chi mi fa venire i brividi”. La Berti non è sazia e promette già da oggi di essere anche la regina del palinsesto autunnale.



