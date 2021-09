“non-va-presa-ad-esempio”,-l’ex-tronista-asfalta-sophie-codegoni:-il-motivo

Sophie Codegoni fresca concorrente del GF Vip 6, riceve una durissima critica dall’ex tronista di Uomini e Donne Samantha Curcio. Il motivo

Mancano dodici giorni alla partenza del Grande Fratello Vip edizione numero sei e già una concorrente, Sophie Codegoni, è al centro della critica. A parlare, male, di lei è l’ex tronista di Uomini e Donne, Samantha Curcio, subentrata proprio alla Codegoni durante la scorsa edizione del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

—>>> Leggi anche Sophie Codegoni verso il Grande Fratello Vip: dure le accuse

Parte tutto da una classica call to action Instagram della tronista curvy di Uomini e Donne, quelle in cui si parte dal principio “Fammi una domanda” e nello specifico “La quiete prima della tempesta” e si scatenano le reazioni.

Dopo una serie di risposte semplici sul percorso universitario, “A tre esami dalla laurea mi sento bloccata”, e personali, dove vive, come procede sentimentalmente e se vale la pena sostituire un fidanzato con un altro, arriva il clou.

La domanda che arriva è: “Cosa pensi di sophie codegoni al gf vip? Noi vogliamo te”. E la Curcio si scatena. “E’ da un po che mi fate questa domanda”. Parte piano la Curcio ma poi arriva il primo affondo “Guardando sul web video ed interviste non mi sembra che abbia qualche qualità particolare che emerge”. E poi sardonica: “Ma magari c’è una qualità che scopriremo nella Casa”.

Samantha Curcio attacca a testa bassa Sophie Codegoni

Ma il meglio deve ancora venire ed è in ordine al rapporto tra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri. Rapporto che la ex tronista di Uomini e Donne ha promesso di raccontare nei particolari nella Casa di Cinecittà. “Non trovo carino tirarlo in ballo” sottolinea nella Stories Samantha Curcio, “Ma magari ci sorprende”.

Durissima la botta finale . “Non mi sembra comunque una ragazza da cui prendere esempio per qualche motivo specifico”. Ma perché questo attacco a freddo? Le motivazioni, evidentemente, non sono chiare e potrebbero andare da dissapori pregressi alla semplice opinione.

Ma non è da escludere, come ci rivela una fonte vicina alla produzione del Grande Fratello, che la Curcio sia stata in ballo per entrare nella Casa di Cinecittà e che abbia perso il treno proprio in favore della Codegoni.

The post “Non va presa ad esempio”, l’ex tronista asfalta Sophie Codegoni: il motivo appeared first on Ck12 Giornale.