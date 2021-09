Elisabetta Canalis: “Alzo muri difficili da buttare giù”: ecco con chi ce l’ha

Elisabetta Canalis torna in prima serata sulla televisione italiana alla guida del programma Vite da Copertina. Consensi unanimi al progetto ma con una piccola spina in fondo al cuore. Ecco quale

La bella, brava e popolarissima Elisabetta Canalis, 43 anni il prossimo 12 settembre, da questa settimana torna in prima serata sulla televisione italiana con lo show Vite da Copertina.

Il programma in onda su La8 punta a dare una versione diversa delle emozioni e della realtà che vive un vip. Un modo, molto approfondito, di spiegare come funziona il “calderone” del gossip e cosa si nasconde dietro questo mondo.

Un mondo che la Canalis, suo malgrado, vive e conosce bene. Lei stessa si definisce, a volte, “vittima del gossip” anche se, ammette con sincerità, “All’inizio serve”. Il programma si preannuncia come un trionfo ma il successo la Canalis non potrà condividerlo con l’ormai ex amica del cuore: Maddalena Corvaglia.



La lite tra Elisabetta Canalis e Maddelena Corvaglia

A spiegarlo, nei dettagli, è l’edizione oggi in edicola del settimanale Novella 2000 il quale dedica un servizio approfondito alle lite occorsa nel 2019 tra le due veline storiche di Striscia La Notizia.

I fatti. Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis terminata nel 2002 l’esperienza del tg satirico hanno proseguito un percorso di amicizia stretta e affettuosa. Ne è la riprova il fatto che sono state una la testimone di nozze dell’altra. Nel 2016, addirittura, le due ex veline hanno deciso di avviare a Los Angeles un’attività in comune.

Una palestra la SkyViewLA. L’attività imprenditoriale però è ben presto naufragata. Il motivo ufficiale è che la Corvaglia, una volta consumata la separazione da Jeff Burns ha deciso di mollare tutto.

Ma un gossip ricorrente, riportato peraltro anche da Novella 2000, fa intendere altro. Una cosa è certa i rapporti tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia sono al gelo più assoluto. “Amo incondizionatamente – ha rivelato a Grazie la Canalis parlando della Corvaglia – ma posso alzare muri enormi”. Muri difficili da abbattere.

“Elisabetta Canalis è un grande dolore – replica dalle stesse colonne la velina bionda – preferisco non parlarne”. Riuscirà il grande rientro in Italia della velina mora a colmare la distanza? Al momento sembra proprio di no.

