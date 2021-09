arriva-link-&-co,-il-brand-cinese-dell’auto-in-abbonamento-si-presenta-all’italia

Rispettando la tabella di marcia impostata a fine 2017 dopo il debutto del brand in occasione del Salone di Shanghai, pur se con qualche mese di ritardo dovuto alla pandemia, Lynk & Co ha iniziato l’approccio al mercato europeo. Il marchio cinese di proprietà congiunta di Zhejiang Geely Holding Group e della sua controllata Volvo Cars lanciato nel 2016 prevede di aprire a breve cinque concessionarie in altrettante città europee: Amsterdam, Berlino, Stoccolma, Londra e Barcellona. A differenza dei concessionari tradizionali auto gli showroom Lynk & Co sono centri di aggregazione dai quali escono proposte non solo per soluzioni di mobilità, ma anche per altre tipologie di beni e servizi come iniziative musicali e culturali, attività di ristorazione, feste ed eventi esclusivi per gli iscritti in ambienti tipicamente aperti che includono un bar caffetteria, una sala proiezioni e un’area giochi per bambini.

Un tour che passa anche per l’Italia

Della strategia europea fa parte l’Italia, dove Lynk & Co arriva per la prima volta con un tour che si prepara a toccare le città di Milano, Napoli e Torino. Il mondo di Lynk & Co è articolato e studiato per differenziarsi dall’usuale concetto di proprietà privata dell’auto: abbraccia la sostenibilità e si presenta con una varietà di offerte che vanno dalla formula di affitto in abbonamento mensile, allo sharing. Per questo motivo il “Lynk & Co On Tour” non prevede solo semplici test drive o azioni di marketing tipiche dell’automotive, ma si presenta come un’esperienza fuori dagli schemi pensata per condurre l’utente alla scoperta di quella che la Casa definisce la rivoluzione della mobilità urbana. Per il tour l’azienda ha realizzato un mobile stage costituito da container che va a formare un’architettura a metà fra un motorhome e un club, un palco e un playground dedicato ai sognatori di un futuro migliore e più sostenibile.

Nella prima tappa del tour (Milano, 5-13 settembre) sarà possibile entrare nel mondo Lynk & Co visitando il truck dove il personale dedicato sarà a disposizione per raccontare tutte le funzionalità del servizio di mobility e far testare la 01, il Suv realizzato sulla base della Volvo XC40 disponibile sia in versione benzina ibrida che plug-in. E, inoltre, fornire una panoramica completa del mondo sostenibile e condivisibile di Lynk & Co. All’interno del truck sarà esposta una selezione della Gear Collection, ovvero i marchi che condividono con Lynk & Co i valori di sostenibilità, creatività e comunità.

Un noleggio per soci da 500 euro al mese

L’offerta per l’Europa di Lynk and Co presentata lo scorso ottobre prevede il noleggio per i “soci” dell’omonimo club da 500 euro al mese all inclusive (escluso il carburante), con la possibilità di disdire il piano in qualsiasi momento, come previsto dalle più comuni piattaforme di streaming online come Netflix o Spotify. Il canone può inoltre essere ridotto arrivando a zero – o addirittura “facendo guadagnare dei soldi all’utente” secondo il ceo del brand Alain Visser – grazie alla possibilità di far guidare l’auto ad altre persone. Dalla piattaforma online il cliente potrà infatti rendere disponibile per lo sharing la propria vettura decidendo di volta in volta prezzi e dettagli del “sub-noleggio”. Inizialmente i clienti potranno aderire alla community su internet e nei Lynk and Co club. È già possibile iscriversi (online) per entrare a far parte del membership club Lynk & Co.

