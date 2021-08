Trovata morta uccisa Mercedes Morr: omicidio-suicidio, il dramma della star di Instagram con oltre 2 milioni di follower.

Le autorità hanno identificato Kevin Accorto come sospettato della morte dell’influencer di Instagram Miss Mercedes Morr, il cui profilo era seguito da 2,6 milioni di follower. La modella, il cui vero nome era JanaeGagnier, è stata trovata morta domenica a Richmond, in Texas, in un apparente omicidio-suicidio. Il corpo della 33enne è stato trovato a Cortland Apartments, situato a 5200 Pointe West Circle a Richmond, secondo ABC 13.

La polizia ha ora confermato che il sospettato della morte della Gagnier è stato identificato come Accorto, anche lui trovato morto sulla scena del crimine. Il dipartimento di polizia di Richmond ha dichiarato: “Il presunto sospettato della morte di Jenae Gagnier, conosciuta anche come ‘Miss Mercedes Morr’, è stato identificato come Kevin Alexander Accorto, 34 anni”. Il giovane uomo sarebbe proveniente dalla Florida.

La morte violenta di Mercedes Morr, star di Instagram

Scrive ancora la polizia: “Accorto è stata la seconda persona trovata sulla scena al 5200 di West Pointe Circle a Richmond domenica sera. La causa della morte per la vittima e Accorto saranno rilasciate direttamente dall’ufficio del medico legale della contea”. Quindi evidenziano: “Poiché si tratta di un’indagine in corso, no ulteriori informazioni saranno rilasciate in questo momento”.

La polizia ritiene che si sia verificato un omicidio-suicidio e che le due parti non abbiano avuto una relazione precedente. Invece, la causa del decesso di entrambi deve ancora essere confermata, in attesa dei risultati dell’autopsia. Tanti i messaggi di cordoglio che giungono sul profilo Instagram dell’influencer, una modella oversize che aveva avuto successo grazie ai suoi scatti molto spinti.

