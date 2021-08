Sabrina Salerno: “Come farò senza di loro?” e arrivano i consigli

Le parole di Sabrina Salerno sul suo profilo Instagram: “Come farò senza di loro?” e arrivano i consigli dei follower sui bikini.

Sui social network la regina dell’estate italiana è lei, Sabrina Salerno: con oltre un milione di follower sul profilo Instagram, infatti, l’attrice e cantante è seguitissima dal pubblico, che la adora e la riempie di affetto. Affetto che lei ricambia in tutti i modi, con dirette social, ma soprattutto con scatti che mostrano le sue forme da urlo. A 53 anni, infatti, la bellissima artista italiana è ancora in grande forma ed è invidiatissima.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Sabrina Salerno, si vede tutto: “Naturale al 100%” e manda a casa tutte

In questa lunga estate, non sono mancate tante foto della cantante e attrice italiana in bikini e ora che la bella stagione sta per finire lei ne sente un po’ la nostalgia. “Come farò senza i miei bikini?”, si domanda infatti la bella genovese nel suo ultimo post su Instagram e viene sommersa da moltissimi complimenti, ma anche da una pioggia di consigli. Insomma, tutti sono pronti a rispondere alla domanda sui suoi bikini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Sabrina Salerno, la truffa a suo nome: “Fate attenzione” – FOTO

I bikini di Sabrina Salerno: lei ne sente la nostalgia

“Adoro”, si limita a commentare la showgirl Justine Mattera, nota per essere stata la moglie di Paolo Limiti, ma anche la sosia della grande Marylin Monroe. Sono tanti ad aggiungersi a questo commento, con una serie di complimenti alla bella genovese, da Monica Leofreddi a Christian Marchi. Un utente invece si domanda: “Ma come finiremo noi piuttosto?”. E c’è chi lo asseconda aggiungendo al suo commento: “Esatto! Volevo scrivere la stessa cosa”.

C’è chi sottolinea come Sabrina Salerno è sempre lei stessa, “anche in autunno”, mentre Sandra Milo – sempre prodiga di consigli nei confronti della sua amica più giovane – evidenzia: “Ti consiglio di trovare il modo di indossarli lo stesso, sfruttando il fatto di andare alle terme”. Insomma, ne abbiamo per tutti i gusti e la cantante – che già sente al nostalgia del bikini – non tarderà a indossarlo ancora.

The post Sabrina Salerno: “Come farò senza di loro?” e arrivano i consigli appeared first on Ck12 Giornale.