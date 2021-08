Roby Facchinetti, giorno speciale: “Così è iniziato un percorso”

Il tastierista dei Pooh, Roby Facchinetti, ricorda un giorno speciale: “Così è iniziato un percorso”, 48 anni fa Parsifal.

Una vita sul palco quella di Roby Facchinetti: l’ex tastierista della storica band dei Pooh non sembra intenzionato a fermarsi. I suoi ultimi due anni sono stati davvero molto difficili, a causa della pandemia di Coronavirus. Per lui, quella di Bergamo è stata una vera tragedia, che lo ha coinvolto in prima persona, con la perdita di tante persone care e conoscenti. “Rinascerò, rinascerai” è il brano dedicato alla sua Bergamo e scritto insieme a Stefano D’Orazio.

Il batterista dei Pooh, qualche mese dopo, è venuto a mancare egli stesso, una tragedia che ha sconvolto tutti e anche questa legata al Covid-19. Un’amicizia forte e solida quella tra i due musicisti e così il cantante e tastierista dei Pooh in più occasioni ha ricordato l’amico e sodale. A proposito di ricordi, oggi è il momento di ricordare un giorno davvero speciale nella storia dei Pooh.

Il ricordo di Roby Facchinetti, un giorno speciale nella storia dei Pooh

Infatti, il 31 agosto 1973 usciva Parsifal, uno dei dischi più importanti della band, a cui il quartetto è molto legato anche per un motivo particolare. Si tratta infatti del primo disco in cui al basso c’è Red Canzian, che sostituisce Riccardo Fogli, uscito dalla band. Non solo: il disco, anticipato dal singolo “Io e te per altri giorni”, vende solo in Italia 400mila copie ed è considerato da Rolling Stone uno dei migliori 100 album della musica leggera italiana.

Nella parte posteriore del disco, i Pooh si presentano vestiti da guerrieri medioevali e la copertina invece rappresenta Parsifal. La canzone che dà il nome al disco ha una lunga parte strumentale ed è una vera e propria piccola opera rock, dedicata appunto all’eroe wagneriano. Il disco della svolta, dunque, come ha ricordato oggi lo stesso Roby Facchinetti sul suo profilo Instagram: “Grazie a questo album che i Pooh iniziarono un lungo e nuovo straordinario percorso”.

