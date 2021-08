L’Eredità, che fine ha fatto il super campione Massimo Cannoletta

I protagonisti del quiz show L’Eredità, verso il ritorno a settembre: che fine ha fatto il super campione Massimo Cannoletta.

Ricordate Massimo Cannoletta, il super campione del quiz show di Raiuno, L’Eredità, condotto da Flavio Insinna? Nella trasmissione di Raiuno, ‘Oggi è un altro giorno’, il tuttologo è uno dei personaggi più attesi e seguiti. Le sue ‘lezioni’ inchiodano centinaia di migliaia di telespettatori attenti davanti al televisore. Ma anche questo programma è in vacanza, in attesa di ripartire a settembre.

Leggi anche –> Commissario Montalbano, Massimo Cannoletta ne svela i segreti – VIDEO

Ma che fine ha fatto dunque il super campione, ribattezzato come “il Google vivente”, ora che l’estate televisiva non gli offre spazi? Bene, proseguendo nella lettura di questo articolo potrete scoprire insieme a noi qualcosa in più su questo personaggio, che è diventato seguitissimo e amatissimo dal pubblico televisivo, grande alla sua immensa cultura generale e alla sua incomparabile simpatia.

Leggi anche –> Massimo Cannoletta ricorda: “Tra qualche giorno avrebbe compiuto gli anni”

Che fine ha fatto Massimo Cannoletta, il super campione del quiz show L’Eredità

Innanzitutto, occorre sapere che è possibile seguire il tuttologo salentino attraverso i suoi canali social, dove è davvero molto attivo. Il campione salentino sia su Instagram, il cui profilo è seguitissimo e dove cura la rubrica #svelandoilmondo, che su Twitter, è attivissimo. Collabora poi con diverse riviste, tra cui il settimanale ‘Gente’. A tal proposito, se vi mancano le sue narrazioni, sul settimanale in edicola, il campione salentino racconta Angela e Luciana Giussani, ovvero le due fumettiste ed editrici che hanno creato Diabolik.

Inoltre, come detto, potete seguirlo su Twitter: ogni giorno regala infatti pillole di cultura di ogni tipo. Oggi, ad esempio, il suo racconto riguarda la vita privata di Gian Lorenzo Bernini e un episodio particolare della sua vita. Qualche settimana fa, in molti hanno seguito il suo intervento al TEDx tenutosi a Leverano, in provincia di Lecce. Il tema era “La consistenza dell’invisibile” e si può rivedere il suo intervento anche su Youtube.

The post L’Eredità, che fine ha fatto il super campione Massimo Cannoletta appeared first on Ck12 Giornale.