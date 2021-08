gigi-d’alessio-in-concerto:-vietato-l’ingresso-a-disabile-e-costretta-a-pagare-il-biglietto

Una fan disabile DI Gigi D’Alessio ha dovuto pagare il biglietto d’ingresso per assistere al concerto del suo beniamino: il cantante inondato di critiche sui social.

Continua il tour “Mani e Voce Tour” del cantante partenopeo Gigi D’Alessio in tutta l’Italia. Il cantante in più occasioni ha rivelato la sua contentezza nel poter finalmente ritornare a cantare le canzoni che hanno fatto innamorare migliaia di fan non solo nella sua amata Napoli, ma in tutta la Penisola. Tuttavia in occasione della sua pen’ultima tappa a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, è successo uno spiacevole evento che ha scosso il web. Una fan disabile è stata interdetta all’ingresso, nonostante premesse per essere presente al live del suo idolo, e costretta a pagare il biglietto.

La sorella che l’accompagnava è stata costretta a pagare due biglietti da quasi 50 euro ciascuno. La sorella della 53enne affetta da cecità dalla nascita si è sfogata sui social network, raccontando quanto accaduto la sera prima. La signora afferma così di essere indignata per aver permesso ad un disabile di pagare il biglietto, cosa che, a sua detta – non era mai accaduto prima d’ora in Italia.

Lo staff che ha organizzato l’evento di Gigi D’Alessio hanno chiarito che la policy aziendale prevede l’acquisto del biglietto anche per le persone diversamente abili, mentre l’accompagnatore può ottenere un pass gratuito una volta presentata la documentazione per la legge 104. Questa procedura però è in vigore fino a esaurimento dei posti disponibili, e “per il concerto di D’Alessio i posti riservati ai disabili erano esauriti“, affermano gli organizzatori.

Ecco una foto postata da Gigi D’Alessio del suo concerto a Campobello di Mazara sul suo profilo Instagram:

Le tappe del tour di Gigi D’Alessio

Le prossime date dei concerti di D’Alessio sono:

3 settembre Este presso l’Arena Castello Carrarese

presso l’Arena Castello Carrarese 10 settembre a Trani in Piazza Cattedrale

in Piazza Cattedrale 18 settembre prossimo a Caserta presso Belvedere di San Leucio

POTREBBE INTERESSARTI: Gigi D’Alessio, il nome del nuovo figlio: l’indiscrezione

Un’altra tappa a Firenze, precisamente all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale il 18 settembre è stata annullata. Al termine del suo tour il cantante rimarrà fermo a Roma per accogliere tra le sue braccia il suo quinto figlio avuto con la sua giovanissima compagna Denise Esposito è incinta di circa sette – otto mesi.

The post Gigi D’Alessio in concerto: vietato l’ingresso a disabile e costretta a pagare il biglietto appeared first on Ck12 Giornale.