New York, 30 ago. – (Adnkronos) – Si ferma al primo turno la corsa di Camila Giorgi allo Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, al via oggi sui campi in cemento di Flushing Meadows. L’azzurra, numero 36 del mondo e recente vincitrice del torneo Wta 1000 di Montreal, cede alla romena Simona Halep, numero 13 del ranking Wta e 12 del seeding, con il punteggio di 6-4, 7-6 (7-3) in un’ora e 36 minuti.