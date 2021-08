non-solo-hypercar:-bugatti-annuncia-una-collezione-di-capi-di-abbigliamento-hi-tech

La Bugatti, iconica casa automobilistica produttrice di hypercar di lusso, avrà una sua linea di abbigliamento. La compagnia ha infatti annunciato una collaborazione con la UYN, azienda di Mantova di proprietà di Trerè Innovation, specializzata nella realizzazione di capi di abbigliamento tecnici dove sono impiegate fibre naturali e processi produttivi all’avanguardia.

Il binomio Bugatti-UYN risulta quindi perfetto per chi è alla ricerca di capi di abbigliamento high-tech, in grado di adattarsi ai movimenti, assicurando la giusta protezione durante l’attività sportiva.

La collezione “UYN for Bugatti” sarà inizialmente composta da undici capi di abbigliamento, tra cui giacche, mid-layer, polo e maglie tecniche, più due modelli di scarpe, e sarà ampliata nei prossimi mesi. Tutti i prodotti sono realizzati in Italia, presso la sede di UYN ad Asola (Mantova), e sono frutto della collaborazione tra la Bugatti e l’Areas (Accademia per la Ricerca e l’Ingegneria nell’Abbigliamento e nello Sport), un centro di ricerca, sviluppo e sperimentazione della stessa UYN.

La caratteristica di questa collaborazione è che alcune peculiarità della Bugatti, come l’iconica linea C, è stata fonte di ispirazione per la UYN, che l’ha reinterpretata su giacche e camicie attraverso la sua tecnologia brevettata Ergomotion.

Secondo quanto comunicato dalla UYN, il design delle spalle a forma di C, che segue il profilo della scapola, garantisce una completa libertà di movimento. Nelle scarpe in tessuto 3D-knit senza cuciture, la linea a C è stata integrata nella metà superiore, diventando un sistema di ventilazione. La collezione UYN for BUGATTI è disponibile nei colori nero, bianco e nel famoso blu Bugatti: quest’ultimo riflette l’identità della casa automobilistica e rende omaggio al mondo delle corse dell’azienda di Molsheim.

Stephan Winkelmann, presidente di Bugatti, ha dichiarato che non smetteranno mai di spingere i confini del marchio: “Aprire la strada e fissare nuovi standard fa parte della nostra natura, ed è per questo che siamo lieti di aver collaborato con la UYN per lanciare la nuova collezione UYN for BUGATTI. La perfetta integrazione di tecnologia e materiali di lusso nella nuova linea di abbigliamento è sinonimo di come creiamo le nostre iconiche auto. Non vedo l’ora di toccare con mano i prodotti, e non ho dubbi che anche molti appassionati di Bugatti lo siano”.

“Siamo orgogliosi di avere la possibilità di iniziare questo emozionante viaggio insieme” ha dichiarato il ceo di UYN, Marco Redini. “Bugatti è un’icona universalmente riconosciuta di eccellenza e qualità, ma ciò che mi ha colpito particolarmente è la straordinaria combinazione di prestazioni e comfort. Le supersportive Bugatti non sono paragonabili a nessun altro veicolo, non solo in termini di velocità e potenza ma anche per il loro comfort di guida, davvero sorprendente. Questa filosofia è la stessa che sta alla base di ogni prodotto UYN, e abbiamo voluto portarla alla sua massima espressione nella collezione UYN for Bugatti”.

La collezione UYN for Bugatti sarà presentata ufficialmente in autunno e disponibile online e in negozi selezionati.

L’articolo Non solo hypercar: Bugatti annuncia una collezione di capi di abbigliamento hi-tech è tratto da Forbes Italia.