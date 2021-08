gemma-galgani-rivela:-“le-ho-come-da-ragazza”,-la-prima-foto-del-ritocco

La popolare dama di Uomini e Donne, Gemma Galgani, ha deciso di dare una svolta alla sua immagine, in estate è ricorsa ad un importante ritocco estetico al seno. I dettagli

Il 13 settembre prende il via la venticinquesima edizione di Uomini e Donne il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Squadra che vince non si cambia e per questo motivo, anche per l’edizione 2021-2022, lo show vedrà tra i suoi protagonisti i due opinionisti storici, Gianni Sperti e Tina Cipollari oltre che alla dama per eccellenza, la torinese Gemma Galgani, 71 anni lo scorso 19 gennaio.

L’ex direttrice del Teatro Alfieri di Torino per la nuova stagione però un cambiamento lo ha fatto per davvero. Ed è un cambiamento importante. Il gossip era circolato nei giorni scorsi, quando sono iniziate le prime registrazione delle nuove puntate, ricordiamo che lo show va in differita di circa 15 giorni, ma oggi è arrivata la certezza. Gemma Galgani si è rifatta il seno.

Gemma Galgani si è rifatta il seno: la prima foto

E’ lei stessa a rivelarlo in una intervista all’edizione oggi in edicola del settimanale Nuovo Tv. “Ora ho il décolleté di quando ero ragazza – svela al settimanale diretto da Riccardo Signoretti – Ho ceduto alla vanità”. Il ritocco a cui ha fatto ricorso la Galgani non è il primo della serie. Negli anni scorsi, infatti, la dama torinese aveva fatto un lifting al viso, un lifting che l’ha ringiovanita di quasi dieci anni.

Da segnalare, inoltre, che al settimanale Nuovo Tv Gemma Galgani ha concesso anche, in esclusiva, la possibilità di fotografare la nuova versione del suo corpo. E’ Signoretti, dal proprio seguitissimo account instagram, oltre cinquantamila followers, a comunicare la notizia e a postare un estratto della copertina.

Nella foto la dama compare in guepiere trasparente con in bella mostra il nuovo seno. Le polemiche, soprattutto con Tina Cipollari, non mancheranno ma la Galgani come sempre tirerà dritta per la sua strada nella speranza di trovare “il compagno giusto”.

