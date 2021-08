“dopo-la-morte-di-mio-padre…”.-la-dolorosa-scoperta-di-timperi-che-ha-cambiato-la-sua-vita:-un-racconto-da-brividi

Tiberio Timperi, intervistato dal Tempo, ha parlato della televisione in generale ma anche della sua vita privata, raccontando un episodio molto toccante. “Dopo la morte di mio padre ho trovato una cartellina nella quale ha conservato tutti gli articoli di giornale su di me. Senza dirmi nulla li ha raccolti tutti”, ha dichiarato, sottolineando anche: “Mio papà mi ha lasciato un’eredità morale gigantesca”.

Sempre parlando dei suoi genitori Tiberio Timperi ha dichiarato: “Mia mamma e mio papà mi hanno insegnato il valore dell’onestà al limite dell’autolesionismo. Ancora oggi la mattina quando arrivo in Rai porto i cornetti alle maestranze perchè in ognuno di loro vedo mio padre“, ha spiegato.

Tiberio Timperi ha parlato del suo privato: “Mia mamma ha percepito qualcosa all’inizio della mia carriera”. Infine, ricordando la mamma, scomparsa prima che lui arrivasse al successo. Intanto Tiberio Timperi, qualche giorno fa è stato al centro del gossip per un botta e risposta con la sua collega di trasmissione Monica Setta e in tanti si sono chiesti come faranno i due a tornare a lavorare da settembre fianco a fianco dopo quello che si sono detti reciprocamente.