covid:-oggi-4.257-nuovi-casi-e-53-morti

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – Sono 4.257 i nuovi casi di Covid (ieri erano 5.959) e 53 i morti in Italia (rispetto ai 37 di ieri) secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Sono 4.534.499 i casi totali registrati dall’inizio della pandemia, mentre le vittime in totale sono 129.146.

In netto calo il numero di tamponi processati nelle ultime 24 ore: 109.803, con un tasso di positività al 3,9%. Aumenta il numero di ricoverati: 4.264 (+133 da ieri) come il numero delle terapie intensive, 548 (+23 da ieri). Continua il crescere il numero di contagi in Sicilia (1.600), segue l’Emilia-Romagna con 546 nuovi casi.