cnh-industrial-acquista-sampierana-per-101,8-milioni-di-euro-e-si-rafforza-nel-settore-delle-costruzioni

Cnh Industrial non si ferma. E dopo aver messo le mani su Raven Industries, acquisisce per 101,8 milioni di euro (che avverrà su una base debt free cash free) Sampierana, società italiana specializzata nello sviluppo, produzione e vendita di macchine movimento terra, sottocarri e parti di ricambio.

Annunciata odiernamente con una nota ufficiale, l’operazione prevede che Cnh Industrial acquisirà fin da subito il 90% del capitale sociale di Sampierana, per poi raggiungere, nel corso dei quattro anni successivi al closing (che dovrebbe avvenire nel quarto trimestre del 2021), il 100% del controllo dell’azienda.

Realizzata con l’obiettivo di potenziare la propria offerta nel settore delle macchine per le costruzioni, incrementando capacità interne, controllo sulla catena del valore e opportunità in termini di quote di mercato, l’operazione permetterà al business construction equipment del gruppo italo-statunitense di integrare i mini e midi escavatori Eurocomach, così come i sottocarri e parti di ricambio Sampierana nella propria attuale gamma prodotto, insieme a quelli già disponibili sulla base di accordi con OEM terzi.

“Quest’ultima acquisizione strategica darà un’accelerazione alla crescita del nostro segmento delle macchine per le costruzioni. L’eccezionale portfolio di Sampierana rafforza la nostra presenza in segmenti di mercato critici e fornisce ai nostri concessionari e clienti, prodotti leader di mercato che saranno supportati dei nostri brand, dalla nostra rete di distribuzione e dalla nostra esperienza in campo produttivo”, dichiara Scott Wine, ceo di Cnh Industrial. “Vorrei ringraziare Stefano Pampalone, Construction President ed il suo team sia per aver finalizzato questo accordo, sia per l’eccellente lavoro fatto per il risanamento del nostro settore delle macchine per le costruzioni, ridefinendo la sua struttura produttiva e riportando il business alla profittabilità – un risultato eccellente considerando le difficoltà del momento”, ha aggiunto il numero uno della società.

Presente in Italia, dove si trovano il suo quartier generale e i suoi siti produttivi, il gruppo Sampierana da sempre è rinomato per affidabilità, qualità e tecnologia innovativa. Come dimostra il trend positivo degli utili registrano anno dopo anno in Europa e la sua controllata al 100% che vanta un sito produttivo a Kunshan, in Cina.

L’articolo Cnh Industrial acquista Sampierana per 101,8 milioni di euro e si rafforza nel settore delle costruzioni è tratto da Forbes Italia.