tale-e-quale-show,-clamoroso-ballottaggio-per-l’ultimo-giurato:-ecco-i-nomi

Sta per prendere il via la undicesima edizione di Tale e Quale Show scelti tre giurati su quattro, clamoroso ballottaggio per l’ultimo nome

Venerdì 17 settembre, alla faccia della scaramanzia, prenderà il via la undicesima edizione di Tale e Quale Show. Il talent show di Rai 1, mirabilmente condotto da Carlo Conti, arriva ad aprire il palinsesto autunnale della televisione di Stato e lo fa mettendo in campo nomi importanti.

Sui concorrenti in gara c’è, ovviamente, ampio riserbo mentre di contro sono già emersi i nomi dei giurati che affiancano Conti nelle conduzione. E come detto sono nomi importanti. Confermatissima Loretta Goggi da sempre braccio destro del conduttore toscano nello show.

Torna Giorgio Panariello storico amico di Carlo Conti, storico conduttore di programmi di prima serata nei primi anni Duemila e soprattutto giurato di classe e fantasia nell’edizione 2020.

Arriviamo alle novità. Il terzo giurato sarà Cristiano Malgioglio. Lo ha confermato lui stesso la mattina di sabato 28 agosto dai microfoni dell’emittente radiofonica di Roma Tele Radio Stereo.

“Vi aspetto il 17 numero che adoro” ha scandito l’autore di Ramacca in auge in queste ore per un viralissimo post sull’addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus.

Tale e Quale Show: ballottaggio per il quarto giurato

Manca il quarto nome. Lo scorso anno era in campo Vincenzo Salemme che però per l’edizione 2021 ha dovuto declinare per motivi professionali. Verificato l’indisponibilità di Christian De Sica, nello show in cinque delle precedenti dieci edizioni gli autori si sono mossi su una rosa di nomi.

Nomi che noi della Redazione di Cronaka 12 grazie alla confidenza di un noto professionista romano molto vicino alla casa di produzione del programma siamo in grado di anticipare. Si tratta di Claudio Amendola, Lucia Ocone, Valentina Persia, Francesca Manzini e Ubaldo Pantani.

Sempre secondo quanto riferisce la nostra fonte la scelta definitiva è ristretta agli ultimi due, imitatori di professione e pertanto adattissimi a giudicare i concorrenti. Al momento sembra in vantaggio Pantani, reduce peraltro dal grande successo del programma sulle Olimpiadi di Tokyo 2020 Il Circolo degli Anelli. Ma la Manzini non è ancora fuori dai giochi.

