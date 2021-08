sharon-stone,-ore-di-ansia-per-l’attrice:-“ricoverato-d’urgenza”

Sharon Stone, ha chiesto ai suoi followers di pregare per il suo nipotino River il quale è stato ricoverato d’urgenza a causa di un’insufficienza ai suoi organi.

L’attrice è passata da Venezia per uno shooting fotografico con il brand Dolce & Gabbana, la 63enne diva di Hollywood ha mostrato tutto il suo apprezzamento per la città italiana lagunare, con alcuni video girati sul suo profilo Instagram.

La notizia improvvisa e triste è giunta dall’Amercia, dove il suo nipotino River, figlio di suo fratello minore Patrick e di sua moglie Tasha, è stato ricoverato d’urgenza in gravi condizioni a causa di un’insufficienza riguardo alcuni organi.

Attualmente non ci sono altri dettagli, l’attrice ha postato una foto per chiedere ai suoi followers di pregare per il suo nipotino. Tramite il profilo Instagram, l’attrice aveva mostrato delle foto del suo piccolo nipotino River nel 2020.

Proprio dopola nascita, dove era stato portato a casa dai suoi genitori, nell’ultima foto pubblicata durante la giornata di ieri, viene ritratto il piccolo River intubato in ospedale sotto la cura costante dei medici.

L’attrice ha dichiarato ai suoi followers che il piccolo è stato trovato nella culla in piena crisi d’insufficienza a livello di organi.

Diversi sono stati i messaggi di conforto e supporto scritti dai suoi followers sotto la foto pubblicata dalla diva di Hollywood, inoltre l’attrice spera che tutto questo possa finire per riuscire a riabbracciare il suo nipotino e giocare con lui senza preoccupazioni.

Attualmente non si sa molto circa le condizioni di salute del piccolo, tutto quello che sappiamo è che per via di un’insufficienza ai suoi organi è stato subito ricoverato nell’ospedale più vicino.

L’attrice sembra molto provata da questa situazione, non ha nascosto ai suoi followers e al suo pubblico tutta la preoccupazione di una nonna in pensiero per il suo piccolo nipote. In molti hanno capito la sua situazione e le hanno scritto dei messaggi dolci e sinceri, affinchè l’attrice riesca a recuperare le forze e tener duro per il suo piccolo nipotino River.

