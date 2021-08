Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “È strano che Carfagna e Gelmini siano più impegnate a difendere la Lamorgese, anziché le ragioni del centrodestra: gli italiani chiedono sicurezza, zero rave clandestini e controlli alle frontiere. Non vogliono un centrodestra che parla come Enrico Letta”. Lo dice Nicola Molteni, sottosegretario all’Interno e deputato della Lega.