La prima senza Ronaldo è un incubo. Juve ko in casa contro l’Empoli: Allegri, è già mini crisi

Com’è dura senza Cristiano Ronaldo. La Juventus perde clamorosamente 1-0 in casa contro l’Empoli alla seconda di campionato, la prima partita senza il portoghese appena ceduto al Manchester United. Per i bianconeri di Massimiliano Allegri è già mini-crisi: 1 punto in due gare, frutto del pareggio all’esordio contro l’Udinese conto di gol annullato dal Var a CR7 all’ultimo secondo.

A Torino, contro i neopromossi toscani di Andreazzoli, va pure peggio. La Juve, col tridente leggero Dybala, Chiesa e McKennie, dura una ventina di minuti: merito dell’esterno azzurro, vivavissimo e pericoloso in un paio di circostanze. Il portiere degli ospiti Vicario è un muro, l’Empoli prende coraggio e inizia ad approfittare delle incertezze dei padroni di casa, molto fragile dietro e in mezzo. Cutrone e Mancuso pungono e al 21′ sono proprio i due attaccanti, in modo un po’ fortunoso, a segnare il gol-partita: Cutrone tira, Mancuso devia ed è 0-1.

La Juve sbanda paurosamente, la reazione è confusa, l’impressione è quella di una squadra più vicina a prenderle che a darle. Nella ripresa Allegri butta dentro Morata per McKennie, ma è solo con Locatelli i bianconeri sfiorano il pareggio, due volte. Troppo poco, troppo male per essere la “vera” Juve. O almeno questa è la speranza di mister e dirigenza: davanti, senza CR7, il solo Moise Kean non sembra bastare a dare nuove certezze. E il centrocampo ha dimostrato ancora una volta di soffrire il ritmo degli avversari e di non avere sufficiente fosforo. Allegri non è nuovo a partenze lente, per poi risalire prepotentemente in autunno. Ma visto il convulso finale di calciomercato, la Signora stavolta sembra essere stata presa in contropiede.

Nell’altro anticipo, la Torino pallonara si conferma in serata no. I granata di Juric perdono 2-1 contro l’ottima Fiorentina di Italiano: reti di Gonzalez e Vlahovic per i viola, inutile acuto finale di Verdi. E per la squadra del presidente Urbano Cairo sono 0 punti in classifica.