barbara-d’urso,-lato-b-da-urlo:-la-reazione-dei-followers-al-post-instagram

Ultimo giorno di vacanza per Barbara D’Urso all’insegna della malizia. Il post Instagram con il lato B in primo piano scatena i followers. Le reazioni

In una calda domenica di fine agosto Barbara D’Urso, 64 anni lo scorso 7 maggio, ma portati davvero come una ventenne, decide di alzare ancora di più la temperatura con un post Instagram ad alto contenuto di malizia.

Sono da poco passate le dieci del mattino quando la popolare conduttrice posta dal suo account Instagram, quasi tre milioni di followers, una foto presa di spalle in cui è immersa nell’acqua di uno piscina con lo splendido lato B in primissimo piano. “Meno Uno” il commento a corredo con chiarissimo riferimento alla fine delle vacanze.

Le vacanze social di Barbara D’Urso

Da circa tre settimane, infatti, la D’Urso è “impegnatissima” in una bella vacanza nel suo buen retiro di campagna. Una vacanza di cui ha dato ampia cronaca social con post che hanno toccato migliaia di like e scatenato grandi discussioni.

La D’Urso, infatti, in queste tre settimane ha dato ampia documentazione delle sue ferie mostrando con generosità il proprio corpo, in verità molto tonico. E il post di oggi non è da meno. Come non sono da meno rispetto ai giorni precedenti le reazioni e i commenti dei followers.

Reazioni che oscillano tra l’entusiasmo di chi scrive “È una donna bellissima per la sua età a prescindere” a chi, di contro, mette addirittura in dubbio che la donna della foto non sia la prossima conduttrice de La Talpa. “Non è lei – scrive con nettezza l’account lisaiac – si capisce dalla lunghezza dei capelli”.

Ma la sostanza è che la regina dei salotti televisivi Mediaset ancora una volta ha colpito nel segno. Il suo post è già viralissimo. In meno di due ore ha raccolto oltre quindicimila like, un numero imprecisato di commenti ed un sentiment superiore al 75% che, nel caso della popolare artista, è un dato altissimo. Il suo mood è quello di aprire discussioni e confronti, anche aspri, e se serve mette in campo tutta se stessa.

