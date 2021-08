“stanno-facendo-il-lavoro-sporco-dei-talebani”.-mannocchi,-il-peggior-scenario:-cosa-dobbiamo-aspettarci”

Francesca Mannocchi, ospite di Concita De Gregorio e David Parenzo a In Onda, su La7, fa il punto sugli equilibri attuali in Afghanistan dopo gli attentati all’aeroporto di KabuIn. “In Afghanistan si abbasserà l’attenzione mediatica e accadranno delle cose”, premette la giornalista che è appena tornata da Kabul. “All’interno dei talebani ci sono due anime, quella dei negoziati di Doha, che si fanno intervistare da Al Jazeera e poi c’è la parte armata e più oltranzista”, spiega la Mannocchi.

Questa anima, prosegue l’inviata, “quella che ha spinto per una accelerazione dell’offensiva militare è la rete che ha preso Kabul e ora vuole capire chi fa cosa. Non esiste ancora un governo e in questi giorni si sta definendo”. “Qual è il nodo che complica tutto?”, si chiede dunque la Mannocchi. “Questa rete è legata all’Isis”.

Quindi, la giornalista prova a immaginare degli scenari che però, precisa, potrebbero cambiare in qualsiasi momento. “Potremmo ipotizzare che l’Isis supportata da alcune cellule ha fatto il lavoro sporco che i talebani non possono fare perché ci sono appunto quelli che hanno firmato i negoziai di Doha”. Insomma, conclude la Mannocchi, si tratta di ‘ un conflitto interno ed esterno ai talebani”.