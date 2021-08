Sicuramente è il signore della tv italiana, Pippo Baudo, chi è la figlia Tiziana: tale e quale a lui, cosa c’è da sapere sulla donna.

Legatissima ai suoi genitori, ovvero Pippo Baudo e mamma Angela Lippi, Tiziana è la figlia secondogenita del grande conduttore televisivo, il signore della tv italiana. La donna è nata nel 1971 e in qualche modo ha seguito le orme del padre: anche lei è infatti nel mondo dello spettacolo, anche se si occupa in prevalenza di pubbliche relazioni e di organizzazione eventi. Riservatissima, non è presente sui social e raramente rilascia interviste.

“L’ho scoperta io”, anche di Tiziana Baudo suo padre potrebbe usare l’espressione che ha utilizzato per molti personaggi celebri. Gli inizi infatti sono stati al fianco del padre, poi però la donna ha intrapreso un percorso autonomo. Tra le collaborazioni che ha messo a frutto nel corso degli anni, c’è quella con l’emittente radiofonica RTL 102.5, ma non solo. L’abbiamo anche vista a Sanremo, tra gli addetti ai lavori del festival.

Cosa sapere su Tiziana Baudo, la figlia del mitico presentatore televisivo

Sposata dal 2009 con Mirko Mengozzi, celebre speaker radiofonico e voce ufficiale dello Stadio Giuseppe Meazza durante le partite dell’Inter, la donna – che si è occupata anche di rapporti con le case discografiche – ha due figli gemelli, ovvero Nicholas e Nicole. Rarissime sono le foto della donna sui social network: diverse le foto che la immortalano insieme al padre mentre questi la accompagna all’altare il giorno del suo matrimonio.

Poi gli scatti che la riguardano sono rarissimi: appena un paio di video si rintracciano su Youtube e sono “rubati” dietro le quinte del suo lavoro a RTL 102.5, quindi c’è anche una foto con Gabriele Gaoletti, che lavora per la stessa emittente radiofonica. Tale e quale al padre nei lineamenti, la donna è legata anche molto a sua madre Angela Lippi: i genitori, per sua stessa ammissione, sono dei punti fermi e dei riferimenti nella sua vita.

