Meno di una settimana a “Spiral of sound”: il 3 settembre tornano I “No Pan Kissa”

Il 3 settembre 2021, la band pop-rock belga No Pan Kissa pubblicherà un nuovo singolo chiamato “Spiral of sound” . Un videoclip di questa canzone sarà disponibile sul loro canale YouTube ufficiale l’8 settembre 2021.

https://www.youtube.com/c/NoPanKissaOfficialNPK

La canzone “Spiral of Sound” è una canzone sulla forza del suono. Che siano suoni provenienti dalla musica, dalla natura, dalla strada, dalle città, dalle persone, …. A volte possono stupirci, renderci felici, farci impazzire, ossessionarci e regalarci tante altre sensazioni.

Spiral of Sound è stato registrato nel febbraio 2020 presso gli studi “Le Delta” da Nicola Lomartire (Sound engineer) con l’aiuto e la consulenza artistica di Dimittri Deboutte.

Il video musicale è stato prodotto nel settembre 2020 sotto la direzione di Nicolas Scamardi con la partecipazione di Ludwig Pinchart e Gwen Breuls per l’immagine, l’illuminazione e il montaggio. Il desiderio era quello di realizzare una clip in forma di cortometraggio insolito mettendo la musica al servizio dell’immagine e di una storia.

Ricordiamo che i No Pan Kiss saranno in Italia per le finali nazionali di Sanremo Rock nella settimana dal 6 al 12 settembre.