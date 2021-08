Grande successo per l’Italia alle Paralimpiadi: Bebe Vio vince la medaglia d’oro nel fioretto femminile.

Finale del fioretto individuale con la star del movimento paralimpico italiano, ovvero la veneta Bebe Vio, 24 anni, una delle atlete più note e amate a livello mondiale. Di fronte, Bebe Vio aveva la cinese Zhou Jingjing, ovvero la storica avversaria che già aveva battuto nella finale di Rio de Janeiro, alle Olimpiadi di 5 anni fa. Insomma, la ragazza di Mogliano Veneto puntava al bis contro l’avversaria più titolata.

L’avversaria dell’azzurra ha rappresentato la Cina alle Paralimpiadi estive nel 2012 e nel 2016 e in totale ha vinto tre medaglie d’oro e una d’argento, tutte nel 2016. Oltre che nel fioretto, dove ha vinto il titolo a squadre a Rio de Janeiro, è fortissima anche nella spada. Qui cinque anni fa ha conquistato sia il titolo individuale che quello a squadre.

La sfida olimpica di Bebe Vio contro la cinese Zhou Jingjing per l’oro

La veneta parte nervosa e si fa subito ammonire, ma poi si mostra molto combattiva e sale fino al sette a due nella prima parte di gara. Poi si fa rimontare due stoccate, prima di farsi male. Sul sette a quattro, infatti, la finale viene sospesa a causa di un infortunio al braccio per l’azzurra. Sono momenti di suspence che durano diversi minuti, poi la finale può finalmente riprendere. L’italiana tiene bene e ottiene nuovamente un massimo vantaggio di cinque stoccate.

Va sul 12-7 prima di farsi rimontare due stoccate. Per Bebe Vio arrivano due stoccate vincenti per il 14-9 e manca solo una stoccata per la medaglia numero 93, che sarebbe la trentesima medaglia d’oro nella scherma paralimpica. La veneta non fa attendere oltre i tifosi azzurri attaccati davanti allo schermo televisivo: chiude sul 15-9 e regala la quinta medaglia d’oro di questa rassegna all’Italia. Il medagliere dice 18 medaglie totali: oltre ai 5 ori, ci sono sette argenti e sei bronzi.

