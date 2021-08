forbes-italia-e-samsung-di-nuovo-insieme:-5-rivoluzioni,-5-storie-imprenditoriali-di-successo

La trasformazione digitale e l’innovazione tecnologica hanno messo tutti di fronte ad una grande opportunità: rivoluzionare il modo di vedere le cose, di fare business, di offrire servizi. Forbes Italia, di nuovo in collaborazione con Samsung, porta sulla scena le storie di cinque imprenditori e imprenditrici che hanno saputo cavalcare l’onda di questa evoluzione per fondare la loro startup di successo, creando nuove opportunità nella vita e nel lavoro.

From Revolution to Samsung’s Solution è il format che ha teso il microfono ai cinque intervistati, andando a scoprire i segreti dei loro trionfi, gli aneddoti della loro vita privata e la genesi delle loro sorprendenti intuizioni. Ingredienti fondamentali che costruiscono il successo imprenditoriale insieme all’aiuto indispensabile della tecnologia, compagna di viaggio ideale per diventare leader della rivoluzione digitale.

Da una startup che raccoglie ed elabora dati e statistiche nel calcio ad un asilo in inglese immerso nel verde, dall’e-commerce della scarpa italiana ad una famosa impresa di food, passando per una piattaforma che consente di fare beneficenza giocando ai videogiochi. Forbes Italia approfondirà queste cinque storie imprenditoriali con l’aiuto di Samsung, che porgerà ai protagonisti la sua “soluzione” per vincere la partita.

