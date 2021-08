cristiano-ronaldo-al-city,-scambio-clamoroso:-arriva-gabriel-jesus

Il capitano del Portogallo, Cristiano Ronaldo, si trasferisce al Manchester City, scambio clamoroso: arriva Gabriel Jesus alla Juventus.

Ormai è una certezza: Cristiano Ronaldo lascia la Juventus e la destinazione dovrebbe essere il Manchester City di Pep Guardiola. Il quale non ha un buon rapporto con il capitano del Portogallo, ma dovrà verosimilmente farsene una ragione. In queste ore, si parla molto del possibile sostituto di CR7 e si segue la pista italiana, da Raspadori a Scamacca. Dalla Premier League arrivano però ipotesi clamorose.

Secondo quanto riportato dal tabloid inglese The Sun, nella sua versione online, il City avrebbe offerto Raheem Sterling mentre la Juventus avrebbe chiesto Gabriel Jesus. Nel valzer di queste ultime giornate di calciomercato, la certezza resta soltanto una: Harry Kane non lascerà il Tottenham e anche di questo Guardiola dovrà farsene una ragione.

Gabriel Jesus – Cristiano Ronaldo: che scambio tra Juventus e City!

Il calciomercato sta regalando colpi esplosivi: il Tottenham, ad esempio, ha acquistato Pape Sarr, che ha completato le visite mediche con il club del nord di Londra, ma rimarrà al Metz in prestito in questa stagione. Dalla Francia arrivano delle bombe clamorose: il Paris Saint-Germain è interessato a firmare Erling Haaland per sostituire l’obiettivo del Real Madrid Kylian Mbappe. Sarebbe già stato contattato Mino Raiola, per tastare il terreno. Secondo quanto riferito, il PSG sta mettendo insieme una rosa di potenziali sostituti per Mbappe mentre il Real continua a inseguire il francese.

Se dovesse saltare l’opzione Haaland, ecco pronta la star dell’Everton Richarlison. Dall’Italia, intanto, Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha confermato l’intenzione di Cristiano Ronaldo di andare via: “Per questo domani non verrà convocato, ieri non si è allenato e ora si può parlare di Empoli. Questa è la cosa più importante”, le sue parole. Nessun commento su Gabriel Jesus, ma l’opzione sta diventando sempre più una certezza e un punto fermo su cui costruire la cessione di CR7.

