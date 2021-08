WhatsApp: in arrivo novità per chi usa i messaggi vocali

L’applicazione di messaggi più usata a livello mondiale sembra non fermarsi mai per quanto riguarda le novità. WABetainfo, il portale che si occupa di condividere le news relative a WhatsApp, ha infatti dichiarato l’arrivo di nuove funzioni.

Non sappiamo ancora a partire da quando saranno disponibili ma ciò accadrà presto. Le novità, infatti, sono ancora in una fase progressiva di erogazione. Saranno disponibili sia per iOS che per Android. Ma andiamo con ordine. Messaggi vocali, condivisione di fotografie, video, documenti e musica, possibilità di aggiungere storie e un costante aggiornamento delle emoji verso una maggiore inclusione: WhatsApp è l’applicazione di messaggista più usata a livello mondiale.

Recentemente è stata introdotta anche la funzione che permette di velocizzare i messaggi vocali, utile agli utenti che sono di fretta, o a chi riceve degli audio troppo lunghi e non ha la pazienza di ascoltarli. Le impostazioni di WhatsApp, col passare del tempo, si fanno sempre più vaste. WABetainfo è il sito sul quale si possono trovare tutte le news in costante aggiornamento relative all’applicazione e ha dichiarato l’arrivo di nuove funzionalità. Per il momento, non sono ancora state condivise le date in cui saranno disponibili ma non passerà troppo tempo. Le novità, infatti, sono in una fase graduale di emissione.

Quali saranno le novità per i messaggi vocali di WhatsApp

Le novità porteranno a dei miglioramenti per l’applicazione, rendendola più comoda. Saranno disponibili nelle versioni beta sia per iOS che per Androide bisognerà aggiornare l’applicazione. Per iOS, saranno nella nuova versione beta 2.21.170.15, mentre per Android nella versione 2.21.18.3.

Le nuove funzionalità verranno incontro a chi predilige i messaggi vocali: sarà presto possibile visualizzare le onde sonore durante le registrazione del messaggio e ci sarà un tasto per poter interrompere la registrazione. WhatsApp permetterà, inoltre, agli utenti di ascoltare il messaggio vocale prima dell’invio e di eliminarlo, grazie al pulsante di arresto. La possibilità di eliminare il messaggio prima dell’invio era già presente ma meno chiara. In questo modo sarà più semplice evitare di inviare messaggi errati e potersi riascoltare per sicurezza.

