ultimo,-parole-al-miele-per-la-fidanzata-e-anticipazioni-dell’album

Una dedica alla fidanzata Jacqueline Di Giacomo e un estratto del lavoro discografico che sta ormai terminato. C’è tanto nel post Instagram di Ultimo che apre il cuore alla sua dolce metà ventunenne (figlia di Heather Parisi) ritornata negli Stati Uniti e che ha lasciato un vuoto in lui, oltre che disordine.

Il cantautore infatti non pubblica solo una foto di loro in momento di relax e spensieratezza ma testimonia anche del caos lasciato a casa dalla ragazza con capi di abbigliamento sparsi ovunque.

“Stamattina sei tornata in America e hai lasciato a casa mia un casino incredibile”. Si apre così il post che sembra quasi una ramanzina ma gli oggetti sparsi ovunque sono l’occasione per una dedica perché così ogni angolo della casa dice che ha la voce della ragazza. Il disco è concluso e non poteva essere così senza la vicinanza della fidanzata.

Ultimo, anticipazioni di un brano

L’album racconta di questo periodo così particolare per tutti noi definito “assurdo e della solitudine che mi ha portato” ma anche delle speranze “che sono una come te poteva regalarmi”. Poi regala ai fan estratti di una canzone: “Certo che ci credo negli avvenimenti, cercare indietro per poi ritrovarlo avanti quel filo che ci unisce puoi chiamarlo amore, ma tu sarai contraria perché non vuoi un nome”.

Ultimo ha studiato pianoforte al conservatorio romano di Santa Cecilia e ha cominciato a scrivere i primi pezzi a 14 anni. Non ancora maggiorenne prova la strada dei talent show ma viene scartato sia ad Amici che da X-Factor.

Dopo aver partecipato con Il ballo delle incertezza a Sanremo nel 2018 tre le nuove proposte, vincendo. All’Ariston ci torna un anno dopo con I tuoi particolare. L’album che sta ultimando è il quarto dopo Pianeti, Peter Pan e Colpa delle favole.

