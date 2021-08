Stasera in TV 26 agosto, cosa vedere: Il mostro o Windstorm 5 – Uniti per Sempre

Stasera in TV 26 agosto cosa vedere: Il mostro su Rai 1, Su Rai 3 Angel of mine, su Italia 1 appuntamento con Windstorm 5: Uniti per sempre

Questo l’elenco dei programmi che verranno trasmessi stasera giovedì 26 agosto sulle maggiori reti televisive italiane.

Su Rai 1 dalle 21.30 il film comico ”Il mostro”, con: Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Michel Blanc e Jean-Claude Brialy.

Su Rai 2 in onda alle 21.20 il telefilm “N.C.I.S”.

In onda su Rai 3 alle 21.20 il film ”Angel of mine” con: Noomi Rapace, Luke Evans, Yvonne Strahovski e Richard Roxburgh.

Stasera in Tv giovedì 26 agosto, cosa vedere sulle reti Mediaset

In onda su Canale 5 alle 21.25 il film “Windostrm 5 – Uniti per sempre”, con: Luna Paiano, Matteo Miska, Amber Bongard, Marvin Linke, Tilo Prucnker, Cornelia Froboess.

In onda, invece, su Italia 1 alle 21.25 la serie-tv ”FBI: Most Wanted ”.

Su Rete 4 alle 21.20 film “L’amore è eterno finché dura”, con: Carlo Verdone, Laura Morante, Stefania Rocca e Rodolfo Corsato.

Cosa vedere su La7, TV8 e Nove

Alle 21.15 su La7 verrà trasmesso il film ”I cannoni di Navarone”. Nel cast: Gregory Peck, David Niven, Anthony Quinn, Stanley Baker, Anthony Quayle, James Darren e Irene Papas.

Su TV8 alle 21.30 il film “I delitti del BarLume – Donne con le palle”.

In onda su Nove, alle 21.35, il documentario ”Freddie Mercury – The Great Pretender s”.

Su Iris alle 21.00 in onda il film “Hollywood Homicidie” con: Harrison Ford, Josh Hartnett, Lena Olin, Bruce Greenwood, Isaiah Washington e Lolita Davidovich.

Inoltre segnaliamo la programmazione di film che potrebbero interessare sui canali: Paramount Channel (Mr. & Mrs. Smith, ore 21.10), Rai 4 (Escape Plan – DFuga dall’inferno, 21.20), Cine 34 (L’insegnante al mare con tutta la classe, ore 21.00) e Canale 20 (2030 – Fuga per il futuro , ore 21.05).

Alle 21.20 cinema action con Stallone e Schwarzenegger nel prison movie “Escape Plan – Fuga dall’Inferno” (2013). Stallone è un esperto in evasioni che viene incastrato e rinchiuso in un carcere ipertecnologico dove trova la complicità di un prigioniero dal passato oscuro pic.twitter.com/fN91hSZpOQ — Rai4 (@RaiQuattro) August 26, 2021

