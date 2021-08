In seguito al debutto della nuova funzione “Limiti”, mirata a ostacolare i comportamenti poco graditi a danno dei membri più giovani, e altre novità dell’algoritmo che rendono la community più sicura e libera da utenti che condividono contenuti offensivi e pericolosi, Instagram rimpiazzerà presto l’iconico swipe-up con una novità.

Secondo quanto evidenziato da The Verge, dal 30 agosto 2021 sarà disponibile un nuovo sticker, un adesivo che assumerà lo stesso ruolo finora svolto dallo swipe-up ovvero consentire agli utenti di aggiungere nelle stories un link di approfondimento a pagine web esterne, quindi verso siti internet informativi o pagine di acquisto su e-commerce, con lo scopo di facilitare e moltiplicare le interazioni offrendo uno strumento più facilmente personalizzabile.

Il nuovo adesivo, già in fase di test da giugno, consentirebbe infatti di inserire un link in una posizione qualsiasi della storia così come possiamo già fare con GIF, hashtag o tag di localizzazione e di modificare la formattazione del testo oltre al colore.

Inoltre, secondo uno screenshot pubblicato su Twitter dall’utente Sam Sheffer, sui dispositivi di coloro che riceveranno questa funzione sarebbe già apparso un avviso che annuncia il debutto imminente dello sticker. Attualmente, lo swipe-up è riservato solo ai profili con oltre 10mila seguaci e anche questa nuova funzione sembrerebbe essere riservata esclusivamente a questi utenti; tuttavia, ciò non esclude che in futuro tutti potranno aggiungere dei link all’interno delle stories anche se, in questo caso, sarebbe opportuno affinare l’algoritmo per aumentare i controlli sui contenuti condivisi affinché questo strumento non venga sfruttato per fare spam e divulgare contenuti poco autorevoli.

L’articolo Instagram eliminerà la funzione “swipe up” dal 30 agosto. Ecco le altre novità è tratto da Forbes Italia.