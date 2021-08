Incidente per Koulibaly tra la folla a Napoli – VIDEO

Incidente per Koulibaly, il difensore azzurro immortalato in una ripresa di pochi secondo finita subito sul web

Il calciatore del Napoli Kalidou Koulibaly ha avuto un incidente a Napoli. Per fortuna nulla di serio di preoccupante per il roccioso difensore azzurro. Si sarebbe trattato di un piccolo sinistro, un tamponamento, forse dovuto proprio per la sua presenza in strada.

I tifosi che era lì e si sono accorti di lui sarebbero stati distratti dagli smartphone che subito hanno imputato per poter immortalarsi in una foto o in un video con il proprio beniamino.

Il video è stato pubblicato dalla pagina Instagram Welcome to favelas 4k e si sente in sottofondo la voce di un uomo che ripete il nome del calciatore e di non credere che sia proprio lui. Dura pochi secondi e non si sa a quando risale perché non c’è alcuna indicazione temporale.

Koulibaly, il gesto di domenica scorsa

La frase del tifoso esprime tutto lo stupore nell’incontrare un calciatore azzurro. Situazione certamente meno piacevole per il senegalese che dovrà fare i conti con situazioni burocratiche.

Il difensore domenica nella prima giornata di campionato dove il suo Napoli ha battuto il Venezia per 2-0 ha disputato un’ottima prestazione, mostrando ancora una volta il suo valore. Ma ai tifosi è piaciuto anche molto altro.

Il mercato è ancora aperto e la questione del rinnovo di capitan Insigne non è per nulla chiusa. Quando il campione d’Europa è uscito dal campo perché sostituito, si è avvicinato al gigante senegalese per dargli la fascia di capitano. A quel punto il difensore gli ha dato un bacio sul capo.

Un gesto affettuoso da parte di un compagno che i tifosi hanno letto con un desiderio a tenerlo con sé e un invito a rinnovare con il club che l’ha visto crescere.

