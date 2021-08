Elisabetta Canalis cambia tre volte l’intimo: ma l’effetto è sempre esplosivo

Elisabetta Canalis accende di passione Instagram, il post pubblicitario per una nota marca di intimo è davvero per cuori forti. I dettagli



E’ un momento professionale particolarmente intenso per Elisabetta Canalis, 43 anni, portati davvero alla grande, il prossimo 12 settembre. La soubrette di Sassari, infatti, sta per tornare, dopo quasi sette anni di assenza, alla conduzione di un programma televisivo.

Dalla prossima settimana la show girl trapianta, per amore, a Los Angeles, sarà alla guida di Vite da Copertina in onda su LA8. Una occasione ghiottissima per riprendere il filo interrotto nel 2014 quando lasciò la conduzione di Zelig.

Nel frattempo la Canalis, ovviamente, non è stata con le mani in mano. In primis ha dato alla luce la splendida Skyler Eva e a livello lavorativo si è impegnata in lavori importanti come L’Isola di Pietro 2, Le spose di Costantino e Sanremo Young.

Elisabetta Canalis in intimo fa esplodere Instagram

Ma è sui social che la soubrette ha dato davvero il massimo diventato una della influencer più amata e seguite in Italia. Ne è la riprova il fatto che il suo account Instagram con quasi tre milioni di followers è uno dei più seguiti nella Penisola. Va da se che le aziende se la contendano con grande insistenza.

—>>> Leggi anche “In cucina, ma fashion”, il Ferragosto di Elisabetta Canalis è davvero bollente

E’ ormai virale la campagna pubblicitaria per una nota marca di acqua minerale. Ma va detto, ad onor del vero, che sono i post pubblicitari di intimo a scaldare la temperatura. L’ultimo della serie è andato online nella tarda serata di ieri, mercoledì 25 agosto.

Come si evince dalla foto sopra si tratta di un post dove Elisabetta Canalis pubblicizza la nuova collezione intimo della marca a cui è legata. Il post è composto da tre foto dove indossa tre colori diversi dello stesso capo. L’effetto è davvero hot grazie ai dettagli in primo piano dello splendido seno.

Il resto lo fa il corpo statuario della soubrette. Il risultato sono oltre centomila like, migliaia di commenti, un numero imprecisato di condivisioni ed un sentiment che sfiora il 100% di gradimento. Come sempre l’influencer Canalis ha colpito nel segno.

