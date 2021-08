Arriva da Amici di Maria De Filippi la bionda Talisa Ravagnani, chi è la nuova velina di Striscia La Notizia.

Cambio della guardia al tg satirico di Canale 5, Striscia la Notizia, con Shaila Gatta e Mikaela Naeze Silva, le più longeve in termini di permanenza, che lasciano per far posto a due nuove ragazze. Si tratta di due vecchie conoscenze dei canali Mediaset, avendo entrambe partecipato ad Amici di Maria De Filippi: si tratta di Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti, entrambe ballerine.

“Sono un artista. Sono una ballerina. Sono un viaggiatore. Sono tante cose ma prima di tutto sono una donna… e sono orgogliosa di essere una donna!”, con queste parole, qualche tempo fa, Talisa Ravagnani si presentava sul suo profilo Instagram, mostrando le proprie forme sinuose.

Cosa sapere su Talisa Ravagnani, nuova velina di Striscia la Notizia

La ragazza è seguita da quasi 150mila follower ed è nata nel 2001: ha 20 anni e per 13 anni ha vissuto a Dubai, quindi si è formata negli Stati Uniti e ha avuto nella sua vita una opportunità davvero incredibile. Infatti, la giovane ha fatto parte del corpo di ballo di Selena Gomez. Poi è tornata in Italia nel 2019 e l’anno dopo ha preso parte subito al casting di Amici di Maria De Filippi. Durante la permanenza nella scuola, si è fatta apprezzare per le sue interessanti doti.

Inoltre, ha avuto un flirt prima con il ballerino Javier Rojas e poi con Valentin. Successivamente si è fidanzata con il modello Mike Cugnata. Tra le sue esperienze nel mondo dello spettacolo, ha fatto anche parte del corpo di ballo della popolare trasmissione della Rai, dal titolo “Il cantante mascherato”. Ha confessato di aver avuto un debole per il ballerino professionista Umberto Gaudino e la sua esperienza ad Amici è stata controversa. Segni particolari della ragazza? Un tatuaggio sul braccio con scritto “Made in Italy”.

