pd:-fioroni,-‘siamo-noi-la-storia’-il-27-e-28-agosto,-‘rimbocchiamoci-le-maniche’

Roma, 25 ago (Adnkronos) – “Grazie al Centro studi Aldo Moro che, anche quest’anno, parte in presenza e parte in diretta social ci consente di fare una riflessione sulla necessità di un impegno politico e sociale tramite la scuola di formazione. La scelta del titolo ‘Siamo noi la storia’ esplicita come ci sia la necessità, per superare le difficoltà del momento, per fugare le paure e rilanciare una stagione di solidarietà, crescita e sviluppo, che ciascuno si rimbocchi le maniche e faccia con responsabilità e coraggio la propria parte di storia”. Così Beppe Fioroni sull’iniziativa ‘Siamo noi la storia’, in programma venerdì 27 agosto (Assisi) e sabato 28 (Viterbo).

“Basta attendere in maniera fideistica che altri ci risolvano i problemi, che gli altri trovino le soluzioni. Non possiamo farci sfrattare dal futuro: le nuove generazioni e ognuno di noi devono essere partecipi della costruzione del futuro”.

I temi dell’incontro saranno: “La bellezza del creato con il giornalista Rai e scrittore Piero Damosso, il manager di Acqua Rocchetta Chiara Bigioni, Padre Marco Moroni, la consigliera regionale Donatella Porzi, il sindaco di Assisi Stefania Proietti, l’europarlamentare Simona Bonafè, il presidente della Commissione Ambiente della Camera Alessia Rotta, il presidente della Fondazione Symbola Ermete Realacci, l’Ad di Warka Village Arturo Vittori ed il ministro della Cultura Dario Franceschini; il contributo del segretario del Partito Democratico Enrico Letta”.