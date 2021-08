nirvana,-il-bambino-dell’album-nevermind-fa-causa-alla-band

Nirvana, il bambino dell’album Nevermind è noto in tutto il mondo per quello scatto del 1991: ora avvisa un’azione legale

Forse i fan più accaniti dei Nirvana sanno che il bambino sott’acqua della copertina di Nevermind, uno degli album più iconici della band, si chiama Spencer Elden. Ora è adulto, è capace di intendere e volere, e intenta causa al gruppo proprio per quella foto. Secondo l’avvocato Robert Y. Lewis che ha presentato denuncia quello scatto è pornografico e il piccolo che insegue una banconota lo trasforma il bambino in sex worker, lavoratore del sesso.

La foto ha contribuito certamente al successo dell’album. Oltre ai brani contenuti è un’esplicita critica al sistema economico capitalistico, l’uomo che appena nato insegue i soldi che sono manovrati da qualcuno con un amo e lo sguardo del bambino è anche abbastanza lieto. Fino a qualche anno fa Spencer Elden non vedeva di cattivo occhio quella foto tanto che nel 2016, in occasione del 25esimo anniversario della pubblicazione dell’album, rifece lo scatto.

Bambino Nevermind fa causa ai Nirvana: chiesto risarcimento

Per quell’occasione Elden aveva un costume da bagno e disse che era strano far parte di qualcosa di così importante che lui nemmeno ricordava perché quando nel 1991 fu scelto per quella foto aveva quattro mesi. Per quella copertina i genitori del bambino ricevettero qualche centinaia di dollaro e tra i vari commenti social dopo la diffusione della notizia, c’è chi è pronto a giurare che il motivo della causa non è realmente quella spiegata: la pedofilia non c’entrerebbe nulla ma sarebbe solo un modo per guadagnarci.

Elden ha chiesto un risarcimento di 150mila dollari e ha fatto causa alla vedova di Kurt Cobain (Courtney Love) e agli eredi del frontman, al fotografo Kirk Weddle e al direttore artistico Robert Fisher. Guai legali anche le etichette che si occuparono della distribuzione, la UMG, la Warner Records e la David Geffen’s Geffen Records.

