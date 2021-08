il-medagliere-delle-paralimpiadi-sorride-all’italia

Medagliere Paralimpiadi, nella prima giornata di gare ottimi risultati da parte degli azzurri che hanno conquistato già cinque medaglie

Dopo la gloria delle 40 medaglie delle Olimpiadi gli azzurri stanno ottenendo ottimi risultati anche nelle Paralimpiadi. Al termine della prima giornata di gare nel medagliere il nostro paese è quarto in classifica con due ori, un argento e due bronzi.

Un numero che fan sperare fino alla chiusura della manifestazione in programma il 5 settembre. In totale 22 diverse discipline, oltre 4500 atleti partecipanti (115 sono gli azzurri) e 539 eventi. Nell’ultima edizione di Rio 2016 l’Italia chiuse al nono posto e l’obiettivo di quest’anno è confermare la top ten, ovviamente provando a migliorarla. Cinque anni fa i podi conquistati furono 39.

Al momento gli atleti sul podio sono Francesco Bettella, bronzo nel nuoto (100 metri dorso maschile), Carlotta Gilli, oro nel nuoto (100 farfalla, per lei anche record paralimpico in 28”79), Alessia Berra, argento nel nuoto (100 farfalla), Francesco Bocciardo, oro nel nuoto (200 stile libero) e Monica Boggioni, bronzo nel nuoto (200 stile libero).

Al momento il medagliere è guidato dall’Australia che conta dieci medaglie (ben sei ori, tre bronzi e un argento), segue la Cina con otto e la Russia con sei. Come detto l’Italia ne ha totalizzato cinque ma precede nella classifica l’Ucraina che ne ha otto perché maggiori sono gli ori: gli ucraini hanno finora conquistato cinque argenti, due bronzi e una sola medaglia da primo posto.

Un’altra importante notizia da Tokyo che riguarda i nostri atleti è il forfait di Bebe Vio che per la prima volta sarebbe salita in pedana come sciabolatrice olimpionica ma ciò non è successo per motivi ancora ignori. Su Instagram la 24enne con un video ha informato che dopo le gare spiegherà le cause. La campionessa gareggerà il 28 agosto con il Fioretto.

