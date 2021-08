Arriva da Amici di Maria De Filippi la mora Giulia Pelagatti, chi è la nuova velina di Striscia La Notizia.

Cambio della guardia al tg satirico di Canale 5, Striscia la Notizia, con Shaila Gatta e Mikaela Naeze Silva, le più longeve in termini di permanenza, che lasciano per far posto a due nuove ragazze. Si tratta di due vecchie conoscenze dei canali Mediaset, avendo entrambe partecipato ad Amici di Maria De Filippi: si tratta di Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti, entrambe ballerine.

Classe 1999, la seconda ballerina delle due è originaria di Prato e anche lei come Talisa Ravagnani ha cambiato totalmente aspetto rispetto a quello meno “sbarazzino” emerso durante la sua partecipazione al noto talent show. Anche lei attivissima su Instagram, ha un profilo molto seguito, con quasi 120mila follower. La ragazza ha iniziato a praticare danza sin da bambina e ha una certa esperienza televisiva.

Cosa sapere su Giulia Pelagatti, la nuova velina di Striscia la notizia

Anche lei è giovanissima quando entra a far parte del cast di Amici di Maria De Filippi, addirittura nel 2016: qui si fa notare per le sue doti di ballerina, poi entra a far parte di “Colorado”, sempre nelle vesti di ballerina. In seguito conquista una borsa di studio del Conservatory of Dance of Phoenix. Così, per un periodo vive all’estero e completa la sua formazione, prima di rientrare nel nostro Paese.

Della nuova velina mora e della sua attuale vita privata si sa molto poco, mentre in molti ricorderanno che durante la sua partecipazione ad ‘Amici di Maria De Filippi’ aveva un po’ perso la testa per Riki Marcuzzo. Lei stessa in un’intervista aveva raccontato: “Con Riccardo c’è stato qualcosa ed era reciproco, ma lui mi ha fatto passare per quella matta”. Aveva anche spiegato in quell’intervista di non riuscire a dimenticare il cantante. Legata alla famiglia, la ragazza ha anche raccontato di essere sempre stata sostenuta nelle sue scelte dai suoi cari.

