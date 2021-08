calcio:-risarcimento-di-201-mln-dlr-a-fifa-per-vicenda-scandali-corruzione

Roma, 24 ago. (Adnkronos) – Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha sbloccato 201 milioni di dollari alla Fifa Foundation come risarcimento per le perdite subite da Fifa, Concacaf e Conmebol considerate come parti lese nel caso di corruzione scoppiato nel 2015. Il denaro è stato sequestrato dai conti bancari di ex funzionari coinvolti. I fondi andranno a un nuovo Fondo della Fondazione Fifa per finanziare progetti legati al calcio con un impatto positivo sulla comunità in tutto il mondo.

“Sono lieto di vedere che i soldi che sono stati illegalmente sottratti al calcio stanno ora tornando per essere utilizzati per i suoi scopi come avrebbe dovuto essere inizialmente”, ha detto il presidente della Fifa Gianni Infantino in una nota. “Desidero ringraziare sinceramente le autorità giudiziarie statunitensi per i loro sforzi , per il loro approccio rapido ed efficace nel portare a termine queste questioni”.