yari-carrisi-ha-incontrato-ylenia?-ecco-le-sue-parole

Di Ylenia Carrisi, figlia di Al Bano e Romina, non si hanno più sue notizie dal 1 gennaio 1994: il fratello rompe il silenzio

Al Bano Carrisi e Romina Power vivono ancora il dramma della scomparsa della loro figlia Ylenia, showgirl e personaggio del mondo della televisione nata nel 1970. La coppia ha anche un altro figlio, Yari, di tre anni più giovane, e come un fulmine a ciel sereno arrivano sue presunte dichiarazioni riportate da Dagospia.

Secondo la rubrica “Pillole di gossip”, Yari Carrisi avrebbe detto di aver incontrato la sorella a Santo Domingo, in un’occasione segreta. L’ultimo contatto con la famiglia risale al 1 gennaio 1994, poi dopo cinque giorni si sono perse le tracce. Il fratello avrebbe anche sostenuto che a questo punto deve essere lei a fare un passo avanti. Dopo tanti anni che l’ha cercata e passati a raccogliere articoli di giornali e informazioni sudi lei, “posso immaginare – sono le dichiarazioni che riporta Dagospia – che forse dopo tutto il casino che è successo, forse non vuole entrare in un mondo dove tutta l’attenzione è rivolta verso di lei”.

Ylenia Carrisi, dove si trovava l’ultima volta

Yari non avrebbe specificato quando c’è stato l’incontro e in quale circostanze sia avvenuto, se casuale o c’era un appuntamento. Stando a queste indiscrezioni, si sarebbe trattato di un allontanamento volontario per stare lontana dai riflettori e ricostruirsi una vita nuova, forse proprio dall’altra parte del mondo come Santo Domingo.

L’ultimo contatto con i genitori del 1 gennaio 1994 era avvenuto telefonicamente. La ragazza si trovava a New Orleans e telefonò dal LeDale Hotel (a causa del fuso orario, ufficialmente la chiamata partì il giorno prima), poi non si seppe più nulla. In televisione tra i ruoli più noti che ha ricoperto c’è quello di valletta accanto a Mike Buongiorno nella prima edizione de La ruota della fortuna.

Ma poco fa, attraverso le sue Instagram Stories, Yari Carrisi ha smentito quanto ricostruito da Dagospia. “Questa notizia speculativa è completamente falsa”, ha affermato. Quindi ha spiegato che da quando la sorella Ylenia è sparita sparita “ho fatto di tutto per continuare il suo lavoro nello spirito di puri viaggiatori nel mondo fisico e spirituale”. Il figlio di Albano e Romina ha anche spiegato di star lavorando a un programma in onore della sorella.

