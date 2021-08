Sabrina Salerno, la truffa a suo nome: “Fate attenzione” – FOTO

Un messaggio fake che sfrutta il nome di Sabrina Salerno, la truffa a nome della cantante: “Fate attenzione”, la foto del profilo falso.

Qualcuno sfrutta la notorietà della cantante e showgirl Sabrina Salerno per provare ad avvicinare ignari suoi fan e poi ordire una truffa ai loro danni. Truffata in questo caso è la stessa artista, la quale vede la sua immagine utilizzata in maniera del tutto impropria. E così arriva la denuncia sulle Instagram Stories del suo profilo, seguito da oltre un milione di follower ed aggiornatissimo.

Cosa sta accadendo? Diversi utenti si sarebbero visti recapitare un messaggio con mittente @sabrinasalerno_official, un profilo con zero utenti e zero follower, ma che potrebbe incrementare la sua portata proprio sfruttando il nome della cantante. Nel messaggio, il truffatore spiega di essere la cantante e di essere stata costretta ad aprire una pagina in proprio per tenersi in contatto coi suoi follower.

La truffa che sfrutta il nome della cantante Sabrina Salerno

Questo perché – scrive chi prova a interagire coi follower della cantante – “il manager e l’assistente personale non consentono di interagire coi propri fan”. Non è ancora chiaro l’intento di questo profilo fake, ma l’artista è intervenuta subito su Instagram, con una serie di video sulle sue storie, in cui invita a prestare la massima attenzione. Spiega infatti la cantante: “Ovviamente non sono io, ma fatemi la cortesia di segnalarlo, perché forse abbiamo anche capito chi è questa persona”.

Sabrina Salerno – la quale stasera sarà in diretta su Instagram ospite di Roberto Ferrari – ha quindi proseguito chiarendo: “Siamo sulla buona strada nel capire chi sia questa persona. Comunque questi sono messaggi atti a portarvi su strade di truffa. Chi vi manda questi messaggi” – conclude la cantante amatissima dal pubblico – “sono truffatori veri e propri e anche un po’ malati”. Messaggio subito recepito dai suoi follower, ovviamente, che quasi certamente non cadranno nella trappola.

