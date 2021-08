le-semprinsieme-a-reazione-a-catena:-chi-sono-e-quanto-hanno-vinto

Nuove campionesse di Reazione a Catena sono le Semprinsieme: chi sono e quanto hanno vinto le ragazze al quiz show.

Semprinsieme, un nome e un programma: da qualche giorno, a Reazione a Catena, il quiz show del pomeriggio estivo di Raiuno, c’è stato un cambio della guardia. Via le Sibille, campionesse da 13 puntate e con un gruzzoletto vicino ai 100mila euro, arrivano al gioco queste tre ragazze lombarde, che se la sono giocata e hanno vinto la sfida con le tre professoresse del Sud Italia.

Le stesse Sibille, attraverso i social, hanno reso l’onore delle armi alle nuove campionesse. Sara Vanni, in particolare, ha scritto: “Erano brave, anche se noi ce la siamo giocata fino alla fine. Diciamo che, a voler fare un’analisi di tutte le squadre che abbiamo affrontato, perdere così, con questa performance, è stata la cosa più bella…”.

Chi sono e quanto hanno vinto le Semprinsieme di Reazione a Catena

Le Sibille parlano della “classica ‘vittoria meritata’ e di questo siamo contente”, ma ecco chi sono e quanto hanno vinto le tre ragazze che le hanno battute qualche sera fa. Se Sara Vanni, Giovanna Tierno e Valentina Quaranta – le Sibille, appunto – hanno fatto breccia nel cuore dei telespettatori, al netto di qualche insulto idiota, l’intento di Ilaria, Jessica e Giulia è sicuramente quello di ripetere le loro gesta e in queste prime tre puntate si sono fatte valere.

Le tre ragazze, che come dice lo stesso nome sono davvero inseparabili, dopo che nelle prime due puntate sono rimaste a secco col montepremi finale, ieri hanno fatto davvero molto bene, ottenendo così la vittoria anche del Jackpot, davvero interessante peraltro. Di fronte avevano gli Evergreen (Matteo, Laura e Alberto) che provengono dal Veneto e che hanno una grande passione per i videogames anni Ottanta. Sono arrivate fino in fondo e hanno portato con loro un montepremi da 90mila euro, dimezzato una sola volta. Con la parola “Calmo”, indovinata all’ultima catena, si sono portate a casa 45mila euro. Praticamente la metà del montepremi raggiunto dalle Sibille in 13 puntate.

