“io-sono-qui-per…”,-l’annuncio-di-vasco-rossi-esalta-i-followers-instagram

E’ un Vasco Rossi profondo e carico al massimo livello quello che su Instagram lancia il suo nuovo grido di battaglia. Ecco di cosa si tratta

La mattina di martedì 24 agosto i quasi due milioni di followers Instagram di Vasco Rossi hanno avuto una lieta, lietissima, sorpresa. Poco prima delle 10 di mattina, infatti, il Komandante ha postato dal proprio account un video di meno di un minuto.

Il video è l’estratto di un famoso concerto del Blasco dove, in grande anticipo sui tempi attuali, profetizzatava una società ucronica. Per la cronaca una società ucronica è una società dove da una storia reale si genera una narrazione fantastica, alternativa a quella ufficiale. Ma generalmente falsa.

Nel post messo online sul popolare social network Vasco Rossi sottolinea con il commento a corredo che siamo “Intrappolati e rifugiati in una realtà virtuale”. Una realtà, nella quale, il presente viene inventato e condito da particolari inesistenti.

Vasco Rossi d’assalto: “Sono qui per portare gioia”

Il rocker di Zocca, nel suo post Instagram, sottolinea anche che questo stile di vita, collettivo, dove siamo iper condizionati dai mezzi di comunicazione di mass gli “dà fastidio”.

Ispiratissimo il signor Rossi mette in evidenza che è in atto una guerra tra poveri che poi, visto il proliferare di cellulari di ultimissima generazione iper costosi, cosi poveri non sono. E in chiosa al pensiero consegnato ai followers mette al centro una grande citazione del filosofo olandese Baruch Spinoza “Chi detiene il potere ha bisogno che le persone siano tristi”

“Io sono qui – conclude Vasco Rossi – per portare un po’ di gioia”. L’alternativa assoluta. E in parallelo lancia gli hashtag che faranno da corollario al nuovo disco, in uscita il 12 novembre 21, data palindroma: #vascolive022 #nuovocapitolo #nuoviorizzonti #nuovoalbum. L’artista è in grandissima forma. Ne vedremo e sentiremo di belle.

