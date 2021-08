belen-rodriguez,-pausa-dai-social:-il-ritorno-con-un-video-dolcissimo

Belen Rodriguez sceglie di staccarsi un po’ dalle piattaforme con le quali comunica ai suoi followers ogni sua novità

I follower di Belen Rodriguez sono rimasti a bocca asciutta. Tra chi è abituato a vedersi comparire sulla home di Instagram ogni novità che Belen Rodriguez pubblica o chi va appositamente sul suo profilo per cercarle, è rimasto deluso. La showgirl argentina sono tre giorni che non pubblica nulla e nelle ultime 24 ore non compare nessuna nuova storia. Per lei che come tante persone famose è abituate a raccontare ogni dettaglio della propria vita, è un evento eccezionale.

L’ultima foto vede l’argentina probabilmente al mare con il sole calato e in costume da bagno giallo. Lo scatto è capovolto e si sfoga: dice che il maggior problema è che la gente apprezza ciò che non dovrebbe, che “viviamo in un mondo in cui più stronzo sei e più ottieni“, mentre se sei buono, le persone ne approfittano.

POTREBBE INTERESARTI ANCHE >>> La sexy spesa di Sabrina Salerno: i clienti del supermercato in delirio

Belen lontana da Instagram: cos’è successo?

Tanti sono i commenti e la maggior parte dà ragione alla showgirl e chissà se si riferisce a qualcuno o a qualche situazione in particolare e soprattutto se questa sua assenza che dura da tre giorni c’entri con l’ultimo post.

Sempre su Instagram nei giorni scorsi è stata protagonista di una piccola polemica a causa di una foto pubblicata. Precisamente un selfie davanti allo specchio, tra diverse pose, vestita sola di un accappatoio bianco. Si intravedevano le gambe e in un’altra i glutei: un fisico scultoreo nonostante la gravidanza e il parto poco più di un mese fa, ma a molti questi scatti non son piaciuti, sostenendo che una mamma non dovrebbe fare ciò.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Io sono qui per…”, l’annuncio di Vasco Rossi esalta i followers Instagram

Belen insomma lascia sempre parlare di sé, che pubblichi foto con in braccio la piccola Luna Marì, che siano foto hot o come in questo caso che imposti la modalità silenziosa per qualche giorno. Insomma, non sappiamo cosa sia successo alla showgirl e conduttrice, quel che è certo è che ha scelto pochi minuti fa di tornare online con un video dolcissimo della figlia secondogenita e un “amore” grandissimo!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

The post Belen Rodriguez, pausa dai social: il ritorno con un video dolcissimo appeared first on Ck12 Giornale.