airbnb-ha-deciso-di-offrire-alloggio-gratuito-a-20.000-rifugiati-afgani

Con migliaia di persone che cercano di fuggire dall’Afghanistan dopo che i talebani hanno ripreso il controllo del Paese, la piattaforma di noleggio online Airbnb ha detto che fornirà alloggi gratuiti a 20.000 rifugiati afgani sfollati in tutto il mondo.

Fatti chiave

Il ceo di Airbnb Brian Chesky ha scritto su Twitter che la società ha sentito “la responsabilità di farsi avanti” e dare il proprio contributo a “una delle più grandi crisi umanitarie del nostro tempo”.

“A partire da oggi, Airbnb inizierà ad ospitare gratuitamente 20.000 rifugiati afgani in tutto il mondo”, ha scritto.

Chesky ha affermato che Airbnb, che mette in contatto gli aspiranti affittuari con gli aspiranti proprietari di casa, pagherà i soggiorni e sta lavorando a stretto contatto con le organizzazioni sul campo “per supportare le esigenze più urgenti”.

Ha ringraziato la generosità degli host coinvolti e ha chiesto a quelli disposti ad ospitare una famiglia di rifugiati di “mettersi in contatto con lui”.

CITAZIONE

Chesky ha detto di sperare che “questo ispiri altri leader aziendali a fare lo stesso. Non c’è tempo da perdere”.

BACKGROUND

Le ondate di persone in fuga dai talebani si aggiungono a milioni di cittadini afgani sfollati all’interno o all’estero. Le Nazioni Unite stimano che circa 3,5 milioni di afgani siano sfollati all’interno del paese. Di questi, 270.000 sono nuovi sfollati da gennaio e circa 2,6 milioni sono rifugiati all’estero. La situazione in Afghanistan ha spinto i paesi di tutto il mondo a prepararsi per un enorme afflusso di persone in cerca di asilo e ha intensificato i dibattiti già tesi in alcuni paesi ricchi su cosa fare. Molti paesi, in particolare i membri della NATO che erano impegnati in Afghanistan, si sono detti pronti ad accogliere i rifugiati, anche se è probabile che questo sia molto al di sotto del numero di persone in cerca di asilo. La situazione è particolarmente tesa in Europa, che si sta ancora riprendendo dalle divisioni e dalle crisi politiche alimentate dall’afflusso di profughi dalla Siria e dalla Libia. Da quando i talebani hanno ripreso l’Afghanistan, la Grecia ha finito di costruire un muro lungo parte del suo confine con la Turchia per la preoccupazione che i rifugiati avrebbero attraversato il blocco europeo via terra.

A MARGINE

Airbnb incoraggia i suoi host a donare soggiorni nelle loro proprietà durante i periodi di crisi. Airbnb.org, un’organizzazione no profit indipendente che collabora con Airbnb a questo scopo, ha affermato di aver aiutato 75.000 persone a trovare alloggi in tempi di crisi dal 2012.

