Porte del successo aperte per Elena Izzo: con Area Stile a Venezia 78

La 78’ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica si avvicina e quest’anno il direttore generale della Società Area Stile Marco Lanfranchi ha scelto il brand di abbigliamento Kigili per la vestizione della prestigiosa area stile beauty del Festival del Cinema di Venezia ‘78; il Main sponsor selezionato è invece Eau De Milano.

Roberta Nardi la giornalista, presentatrice e micro influencer ufficio stampa di Area Stile. Area stile ha scelto poi di collaborare con Accademia Enif per la parte make up al Festival Del Cinema di Venezia. “Nel settore beauty loro rappresentano una garanzia” – Affermala giornalista, presentatrice e micro influencer ufficio stampa di Area Stile. Marco Lanfranchi dichiara “Forte dell’esperienza nei vari backstage, abbiamo iniziato la collaborazione con loro sull’evento di Andrea Bocelli dove le ragazze dell’Academy hanno dato grande prova di professionalità”.

Noi di City Milano abbiamo appreso proprio oggi che sul prestigioso red carpet del Festival del Cinema di Venezia sfilerà Elena Izzo, Miss Model Italia, la diciottenne bergamasca che sta letteralmente bruciando tutte le tappe da quando collabora con il manager Marco Lanfranchi.

L’abbiamo vista sabato scorso prepararsi per uno shooting presso il salone romano MaxEnio, un’istituzione vera e propria nella Capitale, ubicato in via Francesco Crispigni 19.

I brand che accompagneranno la ragazza – dichiara Marco – saranno il marchio Ago Riccione oltre chiaramente ad Eau De Milano.

Le porte del successo si stanno aprendo velocemente per lei – spiega Roberta, ufficio stampa di Area Stile – e la bella Elena è la testimonial perfetta per il prestigioso profumo d’autore.

“Non è tutto” – anticipano Marco e Roberta – “è giunto il momento di svelare che il salto finale di Elena avverrà al concorso mondiale The look off the year

dove la bellissima modella con la fascia Gold rappresenterà l’Italia. La sua umiltà e freschezza ne fanno le sue virtù di vita e la sua voglia di emergere nel mondo della moda ha fatto sì che diventasse la nostra punta di diamante”.