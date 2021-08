Helbiz svela il primo monopattino elettrico destinato alla vendita: è progettato da Pininfarina

Dopo la quotazione al Nasdaq di venerdì 13 agosto, Helbiz presenta in anteprima mondiale il prototipo di Helbiz One, il primo monopattino elettrico destinato alla vendita. Helbiz One nasce dalla collaborazione annunciata con Pininfarina e Mt Distribution e dimostra come le competenze e il design made in Italy siano in grado di disegnare una micromobilità elegante e distintiva.

Si tratta di un progetto globale, con particolare riferimento a Italia, Europa e Stati Uniti, che riguarda tutti i mezzi della micromobilità elettrica, green e condivisa. Helbiz One sarà disponibile sul mercato nel corso del 2022, con una previsione di circa 60mila unità nel primo anno.

Le caratteristiche di Helbiz One