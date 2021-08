Festival di Venezia: l’artigianato di lusso protagonista in passerella con Marianna Bonavolontà

Giornalista, imprenditrice, Consulente d’immagine, Style Coach e membro dell’ Accademia Italiana Galateo. Si occupa di moda, lifestyle. Stiamo parlando di Marianna Bonavolontà fondatrice di Chic Advisor ® – la guida dell’artigianato di lusso – che di recente avete visto alla conduzione del Tg su Trsp, canale 15 in Molise e 17 in Abruzzo.

Collabora con diverse testate, tra cui il magazine online Hermes Magazine, La Gazzetta dello Spettacolo, il settimanale Nuovo ed il periodico cartaceo Lacerba. Attualmente sta lavorando in qualità di autrice su alcuni programmi in uscita e si sta già preparando alla prossima “tappa” della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.

Sarà in Laguna dal 2 all’11 settembre e possiamo anticiparvi che per lei il red carpet sarà doppio; il suo invito in passerella interesserà infatti due serate, quella del 2 settembre e quella del 4 settembre.

Marianna ci svela che sarà ospite poi il 5 settembre ad un importante evento all’Hilton, dove sarà presente anche la contessa Donà Delle Rose della fondazione Donà delle Rose. L’organizzazione è di The Chic and Cool e Marianna è altresì membro della giuria ufficiale in riferimento ai film.

Tornando alla passerella più ambita d’Italia, quest’anno sono in molti a domandarsi quali abiti vestirà Marianna Bonavolontà e quali gioielli avrà scelto di indossare. Il messaggio che verrà lanciato da lei sarà di grande importanza e avrà riguardo ad un tema d’attualità ma ancora non possiamo anticiparvi nulla. Marianna ci tiene ad “andare oltre” la semplice sfilata, come negli anni precedenti.

Vi invitiamo a seguire il suo blog mariannabonavolonta.com