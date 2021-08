Chi è Mendy Moss la nuova ragazza copertina di BREAK MAGAZINE

Mendy Moss in copertina a settembre su BREAK MAGAZINE, non a caso la rivista scegli per la ripartenza di settembre Mendy Moss fotomodella attrice con una lunga carriera sulle spalle.. a Iniziai a 18 anni a Canale Italia come valletta al talent show di Giacomo Celentano .

Diventata Testimonial per il brand Los Sclavo dove ho fatto anche due spot pubblicitari . Ha realizzato shooting e adv per Mixy shop , Glamood official , Shot Glamour , pinokkio shop, RebelleFtc , prozack boutique a Londra , narcos Original a Berlino e Ho posato per i costumi tiky beach a Santorini . Ha lavorato a varie ferie tra cui motorbike a Verona finendo in copertina di Low ride più volte . Ho partecipato al video Sconosciuti da una vita con fedez e J ax .